Китайські попередження. Навіщо Пекін підштовхує Україну до перемовин з Кремлем

Китайські посадовці вчергове закликали до переговорів у питанні військових дій в Україні. Новий міністр закордонних справ КНР заявив про критичність ситуації, яка виходить з під контролю через дії третіх сторін. Фокус розбирався, що означають попередження китайського дипломата про ймовірність ескалації військових дій в Україні.

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Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан закликав якомога швидше почати процес мирних переговорів для врегулювання конфлікту в Україні, який, за його словами, виходить з-під контролю.

"Українська криза підійшла до критичного моменту. Або припиняються бойові дії та відновлюється мир, і починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше олії, і криза ще більше розширюється і виходить з-під контролю", — сказав дипломат на першому своєму брифінгу після призначення на посаду, передає CNN.

Цінь Ґан натякнув, що США підштовхують до затягування та ескалації конфлікту, а українська криза використовується для обслуговування певного геополітичного порядку денного. Не оминув він увагою і заяви, про ймовірне постачання Пекіном летального озброєння для РФ. Мовляв, Вашингтон просить не постачати зброю, але сам продає озброєння Тайваню.

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Наостанок дипломат зазначив, Китай має розвивати відносини з Росією, оскільки світ стає дедалі неспокійнішим, а тісна взаємодія між лідерами країн — Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним стала якорем для китайсько-російських відносин.

Виходячи з цих заяв можна зробити висновок, що новий очільник МЗС Китаю не налаштований на поліпшення політичних відносин з США, а навпаки, більш схильний до конфронтації. Хоча, треба розуміти, що без попередньої кореляції з ЦК Компартії Китаю, жодна подібна заява б не з’явилася.

До слова, варто відзначити, що Цінь Ґан був послом Китаю в США у 2021-2022 роках. Саме в цей час торгова війна між країнами досягнула свого апогею.

Китай інтересує пакт з США

На початку березня 2023 року міністерство торгівлі США внесло до чорного списку 37 компаній Китаю та Росії. Їх підозрюють в допомозі російській армії та загрозі для національної безпеки або зовнішньої політики. Тоді ж видання The Wall Street Journal із посиланням на проаналізовані документи російської Федеральної митної служби, встановило що китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, обладнання для створення перешкод та деталі для реактивних винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.

Згодом видання заявило, що портові крани в США, що було вироблено в Китаї, можуть використовуватися для шпигування.

5 березня голова Китаю Сі Цзіньпін звинуватив Захід на чолі зі Сполученими Штатами Америки у "стримуванні та оточенні", що створює проблеми для розвитку КНР.

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"Найближчим часом ризики т виклики, з якими ми стикаємося, тільки зростатимуть і посилюватимуться", — додав він.

Директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що слова нового міністра МЗС Китаю Цінь Ґан про роздмухування війни в Україні та необхідність перемовин означають активізацію дипломатичної діяльності Пекіну в розрізі протистояння США. Саме в такий спосіб політичне керівництво Китаю намагається зачепити Вашингтон.

"Антиамериканська позиція Китаю була ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, згодом вони навіть частково повторювали російську пропагандистську риторику. Тому сьогоднішні заяви цілком відповідають стану відносин між Китаєм та США, які є головними противниками. У всьому що відбувається у світі Китай намагається звинуватити США і навпаки", — пояснює Фокусу Фесенко.

Офіційні особи США неодноразово заявляли, що відстежується ймовірність того, що Пекін може надати Москві військову допомогу. Це конче необхідно Кремлю для продовження бойових дій в Україні. Армії мобілізованих не мають ресурсів для війни, в першу чергу боєприпасів та бронетехніки. Російське командування змушене знімати зі зберігання техніку ще 50-х років минулого сторіччя. Саме питання потенційної підтримки Китаєм Росії мало стати предметом обговорення під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна. Однак візит перенесли на невизначений термін через скандал, з нібито китайським розвідувальним аеростатом в повітряному просторі США.

"Китай не цікавить нічого, крім його власних інтересів. Скоріш за все, вони намагаються виторгувати якийсь пакт з США – ви не поставляєте зброю Тайваню, а ми – не надаємо підтримку РФ. Питання України використовується як привід. Таким чином вони намагаються перекласти всю провину на Вашингтон, мовляв, ми хотіли миру у всьому світі, а ви його відкинули, тому тепер будемо захищати його зі зброєю", — говорить Фокусу політичний експерт Петро Олещук.

Китайський план – це заморозка війни

24 лютого Китай презентував свій мирний план щодо припинення війни в Україні. Очікувано, в документі не згадувалося про агресію РФ, але лунали заклики до припинення вогню та якнайшвидших перемовин. За кілька днів до того, голова канцелярії комісії ЦК Комуністичної партії Китаю з закордонних справ Ван Ї (посада, що вище за міністра МЗС, — Фокус) відвідав Москву. В ході візиту він запевнив у необхідності підтримувати гарний розвиток нового типу відносин з Росією, незалежно від того, як зміниться міжнародний клімат.

За словами Фесенка, не варто чекати, що Китай змінить свою позицію та почне підтримувати Україну. На сьогодні завдання максимум, щоб він продовжив зберігати свій формальний нейтралітет та уникнути прямої підтримки РФ. Саме тому українським політикам та громадськості не потрібно втягуватися в антикитайську риторику.

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Політичні оглядачі відзначають, що Китай переосмислює свою роль у світовому політичному процесі, намагаючись отримати власний інтерес від якнайшвидшого закінчення війни в Україні. Саме тому так агресивно просуває свій "мирний план", який по суті, означає лише заморожування конфлікту, а не зупинку війни.

"Для Китаю не вигідне подальше затягування війни в Україні, тому що це завдає шкоди міжнародній торгівлі та економічним інтересам країни. Пекіну також не потрібно, щоб РФ повністю програла, бо це означатиме посилення США в європейському регіоні та зокрема на пострадянському просторі. Так само затягування війни зіграє проти інтересів американського президента Джо Байдена. Нагадаю, вже восени відбудуться праймеріз, а у 2024 році вибори президента США", — говорить Фесенко.

Опитані Фокусом експерти відзначають, що Китай та США мають спробувати домовитися між собою "десь посередині" — Вашингтон не пресингуватиме питання Тайваню, а Пекін не буде надавати підтримку РФ, або хоча б не вище того рівня, що спостерігається зараз. Відкрита конфронтація не вигідна обом країнам, як Китаю, який досі не може оговтатися від коронавірусної кризи, так і США, які готуються до чергових виборів президента та підтримують Україну у війні з РФ. До речі, Пекін вже восьмий рік поспіль збільшує витрати на оборону, у 2013 році фінансування зросло на 7,2%, що більше за очікуване постковідне зростання економіки та склало 224 млрд долл.