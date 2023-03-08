"Войдет в историю": сеть поразило видео женщины в Тбилиси с флагом ЕС против водомета

Окружающие активисты поддержали смелую грузинку и попытались защитить от холодной воды, взяв ее в кольцо.

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В интернете широко разошлось видео с протеста против закона об иноагентах в Грузии с женщиной, которая размахивает флагом Евросоюза под напором воды из водомета. 7 марта его опубликовало в Twitter издание Formula News.

Как пишут журналисты грузинского новостного телеканала Batumeleb, во время протестов полиция использовала водометы и перцовые баллончики для разгона участников демонстраций.

На появившемся в сети видео видно, как смелая грузинка во время митинга у парламента в Тбилиси стоит прямо перед водометами и продолжает размахивать флагом ЕС. При этом люди рядом с ней не могут удержаться на ногах из–за напора воды и падают на асфальт. Люди поднимаются и продолжают участвовать в митинге. В какой-то момент другие грузины стали подбегать к женщине, чтобы защитить ее от водомета.

В комментариях пользователи тепло отреагировали на видео и поддержали протестующую, посчитав, что женщина с флагом ЕС станет одним из символов протеста в Грузии.

"Эта страна под юбкой у женщин! Не зря Святая Мария является ангелом-хранителем!" — написала Лали Беридзе.

Русадан Датукашвили назвал женщину с флагом "грузинской душой", а другой пользователь посчитал, что она одна победила "всю российскую мечту".

"Эта женщина войдет в историю как символ! Вперед в Европу", — прокомментировала Мариами Дараселия.

Протесты в Грузии: хронология событий

26 февраля в парламент Грузии внесли законопроект об агентах иностранного влияния. Авторами документа выступили участники движения "Сила народа" — парламентское большинство.

Согласно документу, статус "иноагентов" предлагается присваивать не только СМИ и неправительственным организациям, но и вообще любым физическим и юридическим лицам, которые получают финансирование из-за рубежа, кроме таких, которые занимаются благотворительность, религиозной, научной или художественной деятельностью. Закон почти полностью копирует российское законодательство, которое "борется" с агентами иностранного влияния. За нарушение закона предлагают ввести штрафы и даже тюремные сроки — до 5 лет лишения свободы.

Вечером 7 марта после принятия закона об иноагентах в первом чтении на проспекте Руставели в Тбилиси вспыхнули массовые протесты граждан.

Полиция перед парламентом применяла против протестующих слезоточивый газ и водометы, а депутаты от оппозиции пытались прорваться в кабинет к спикеру Шалве Папуашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.

Протесты не угасали почти всю ночь с 7 на 8 марта. В полицию летели коктейли Молотова.

Утром 8 марта стало известно о завершении протестов в Грузии. Полиция и спецназ покинули территорию и увезли водометы.