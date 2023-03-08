"Увійде в історію": мережу вразила відео жінки в Тбілісі з прапором ЄС проти водомета

Навколишні активісти підтримали сміливу грузинку і спробували захистити від холодної води, взявши її в кільце.

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В інтернеті широко розійшлося відео із протесту проти закону про іноагентів у Грузії з жінкою, яка розмахує прапором Євросоюзу під натиском води з водомета. 7 березня його опублікувало у Twitter видання Formula News.

Як пишуть журналісти грузинського телеканалу Batumeleb, під час протестів поліція використала водомети і перцеві балончики для розгону учасників демонстрацій.

На відео, що з'явилося в мережі, видно, як смілива грузинка під час мітингу біля парламенту в Тбілісі стоїть прямо перед водометами і продовжує розмахувати прапором ЄС. Водночас люди поряд з нею не можуть утриматися на ногах через натиск води і падають на асфальт. Люди піднімаються та продовжують брати участь у мітингу. Якоїсь миті інші грузини почали підбігати до жінки, щоб захистити її від водомета.

У коментарях користувачі тепло відреагували на відео та підтримали протестувальницю, вважаючи, що жінка з прапором ЄС стане одним із символів протесту в Грузії.

"Ця країна під спідницею у жінок! Не дарма Свята Марія є ангелом-охоронцем!" — написала Лалі Берідзе.

Русадан Датукашвілі назвав жінку з прапором "грузинською душею", а інший користувач вважав, що вона одна перемогла "всю російську мрію".

"Ця жінка увійде в історію як символ! Уперед до Європи", — прокоментувала Маріамі Дараселія.

Протести у Грузії: хронологія подій

26 лютого до парламенту Грузії внесли законопроєкт щодо агентів іноземного впливу. Авторами документа виступили учасники руху "Сила народу" — парламентська більшість.

Згідно з документом, статус "іноагентів" пропонується надавати не лише ЗМІ та неурядовим організаціям, а й взагалі будь-яким фізичним та юридичним особам, які отримують фінансування з-за кордону, крім таких, що займаються благодійністю, релігійною, науковою чи художньою діяльністю. Закон майже повністю копіює російське законодавство, яке "бореться" із агентами іноземного впливу. За порушення закону пропонують запровадити штрафи та навіть тюремні терміни — до 5 років позбавлення волі.

Увечері 7 березня після ухвалення закону про іноагентів у першому читанні на проспекті Руставелі у Тбілісі спалахнули масові протести громадян.

Поліція перед парламентом застосовувала проти протестувальників сльозогінний газ і водомети, а депутати від опозиції намагалися прорватися до кабінету до спікера Шалви Папуашвілі.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників проти законопроєкту про іноагентів.

Протести не згасали майже всю ніч із 7 на 8 березня. У поліцію летіли коктейлі Молотова.

Уранці 8 березня стало відомо про завершення протестів у Грузії. Поліція та спецназ залишили територію і відвезли водомети.