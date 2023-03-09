В Грузии во время протестов арестовали Надыма Хмаладзе, воевавшего за Украину, — адвокат

МВД Грузии подтвердило арест Надима Хмаладзе, который воевал в Украине на стороне ВСУ, по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.

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МВД Грузии заявило об аресте во время протестов в Тбилиси 8 марта Надыма Хмаладзе, воевавшего в Украине на стороне ВСУ, об этом сегодня, 9 марта сообщило издание "Новая Грузия".

Задержание произошло в центре города по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве. Адвокат обвиняемого Хмаладзе Торнике Бакрадзе это опровергает. По его словам, в момент ареста подзащитный давал интервью и не мог совершить правонарушение.

Со слов Хмаладзе также он рассказал, что 6 марта на въезде в Грузию его очень долго держали на паспортном контроле без объяснений, после чего была замечена слежка.

Напомним, 7 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он фактически копирует российский закон. Документ предполагал, что организации и СМИ, 20% дохода которых составляет финансирование из других стран, будут считаться "иноагентами", для этого создали бы специальный реестр.

После скандального голосования 7 и 8 марта на мирные протесты в Тбилиси вышли тысячи людей. Однако они заканчивались стычками с полицейскими, которые применяли слезоточивый газ и водометы.

8 марта участники митинга пытались окружить здание парламента. Однако спецназ с применением водометов и слезоточивого газа несколько раз вытеснял протестующих с проспекта Руставели. Люди построили баррикады из лавочек и мусорных баков, а во время стычек с правоохранителями перевернули полицейскую машину.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" решили отозвать из парламента законопроект. Однако политики уточнили, что снова вернутся к своей законодательной инициативе после того, как "эмоциональный фон" в стране спадет.