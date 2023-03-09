У Грузії під час протестів заарештували Надима Хмаладзе, який воював за Україну, — адвокат

МВС Грузії підтвердило арешт Надима Хмаладзе, який воював в Україні на боці ЗСУ, за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві.

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МВС Грузії заявило про арешт під час протестів у Тбілісі 8 березня Надима Хмаладзе, який воював в Україні на боці ЗСУ, про це сьогодні, 9 березня, повідомило видання "Нова Грузія".

Затримання відбулося в центрі міста за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві. Адвокат обвинуваченого Хмаладзе Торніке Бакрадзе це спростовує. За його словами, у момент арешту підзахисний давав інтерв'ю і не міг вчинити правопорушення.

За словами Хмаладзе також він розповів, що 6 березня на в'їзді до Грузії його дуже довго тримали на паспортному контролі без пояснень, після чого було помічено стеження.

Нагадаємо, 7 березня грузинські депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Він фактично копіює російський закон. Документ припускав, що організації та ЗМІ, 20% доходу яких складає фінансування з інших країн, вважатимуться "іноагентами", для цього створили б спеціальний реєстр.

Після скандального голосування 7 та 8 березня на мирні протести у Тбілісі вийшли тисячі людей. Однак вони закінчувалися сутичками з поліцейськими, які застосовували сльозогінний газ і водомети.

8 березня учасники мітингу намагалися оточити будівлю парламенту. Проте спецназ із застосуванням водометів і сльозогінного газу кілька разів витісняв протестувальників із проспекту Руставелі. Люди побудували барикади з лавок і сміттєвих баків, а під час сутичок із правоохоронцями перевернули поліцейську машину.

9 березня правляча партія "Грузинська мрія" та громадський рух "Сила народу" вирішили відкликати з парламенту законопроєкт. Проте політики уточнили, що знову повернуться до своєї законодавчої ініціативи після того, як "емоційне тло" в країні спаде.