"Требовал 1 млн евро": в Германии террорист взял в заложники двух людей (фото, видео)

По словам полицейского, правоохранителям удалось вступить в контакт с предполагаемым захватчиком. Для освобождения заложников была развернута крупная операция.

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Вечером в пятницу, 10 марта, в немецком городе Карлсруэ неизвестный мужчина взял в заложники двоих посетителей местной аптеки. Об этом сообщил Focus online.

По данным СМИ, сотрудники полиции развернули крупномасштабную операцию по освобождению заложников. На место происшествия прибыли службы спасения, а территорию вокруг аптеки оцепили.

В издании Stuttgarter Nachrichten сообщили, что террорист требовал выкуп за освобождение заложников в размере 1 миллиона евро.

"Представитель полиции сказал, что они были в контакте с предполагаемым захватчиком или захватчиками заложников. По тактическим соображениям полиция не предоставила информацию о точном количестве нападавших", – пишут журналисты.

В Германии задержали террориста

Позже в пресс-службе местной полиции сообщили, что правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Данные о его личности пока не разглашаются.

"В 21:10 в аптеку вошел спецназ. Задержан подозреваемый мужчина. В настоящее время в здании ведутся поиски. По предварительной информации, пострадавших нет", — заявили в полиции.

Напомним, что 10 марта в молитвенном доме Свидетелей Иеговы в Гамбурге произошла массовая стрельба, в результате которой погибло 8 человек, включая самого стрелка, а также была ранена гражданка Украины.

Ранее, 27 января, в Иерусалиме 21-летний мужчина начал стрельбу по людям, выходящим из синагоги "Атерет Авраам" после пятничной молитвы. В результате теракта погибло по меньшей мере 7 людей и еще 3 получили ранения.

Еще мы писали о том, что 23 января в калифорнийском городе Хаф-Мун-Бей произошла массовая стрельба, забравшая жизни 7 человек. Позже подозреваемый в убийствах сам приехал в полицейский участок и сдался правоохранителям.