"Вимагав 1 млн євро": у Німеччині терорист взяв у заручники двох людей (фото, відео)

За словами поліцейського, правоохоронцям вдалося вступити в контакт із передбачуваним загарбником. Для звільнення заручників було розгорнуто велику операцію.

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Ввечері у п'ятницю, 10 березня, у німецькому місті Карлсруе невідомий чоловік взяв у заручники двох відвідувачів місцевої аптеки. Про це повідомив Focus online.

За даними ЗМІ, співробітники поліції розгорнули великомасштабну операцію зі звільнення заручників. На місце події прибули служби порятунку, а територію навколо аптеки оточили.

У виданні Stuttgarter Nachrichten повідомили, що терорист вимагав викуп за визволення заручників у розмірі 1 мільйон євро.

"Представник поліції сказав, що вони були в контакті з ймовірним загарбником або загарбниками заручників. З тактичних міркувань поліція не надала інформацію про точну кількість нападників", — пишуть журналісти.

У Німеччині затримали терориста

Пізніше у пресслужбі місцевої поліції повідомили, що правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Дані про його особу поки не розголошуються.

"О 21:10 в аптеку увійшов спецназ. Затримано підозрюваного чоловіка. Наразі в будівлі ведуться пошуки. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — заявили в поліції.

Нагадаємо, що 10 березня в молитовному будинку Свідків Єгови в Гамбурзі відбулася масова стрілянина, внаслідок якої загинуло 8 осіб, включаючи самого стрільця, а також було поранено громадянку України.

Раніше, 27 січня, в Єрусалимі 21-річний чоловік почав стрілянину по людях, які виходили із синагоги "Атерет Авраам" після п'ятничної молитви. Внаслідок теракту загинуло щонайменше 7 людей та ще 3 отримали поранення.

Ще ми писали про те, що 23 січня в Каліфорнійському місті Гаф-Мун-Бей відбулася масова стрілянина, яка забрала життя 7 людей. Пізніше підозрюваний у вбивствах сам приїхав у поліцейську дільницю та здався правоохоронцям.