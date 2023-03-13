Полиция Молдовы взялась за организаторов массовых беспорядков: арестованы 7 человек (фото)

По версии правоохранителей республики, задержанные прошли "тренинги" в Турции по организованному противодействию полицейским. В ходе обысков у них нашли деньги, которые предназначались для участников проплаченных митингов и наркотики.

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В Молдове полиция разоблачила контролируемую Россией сеть, целью которой была дестабилизация республики. Об этом 13 марта сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на руководителя Главной инспекции полиции Молдовы Виорела Чернутяну.

По словам начальника полиции, группа состоит из людей, прибывших "из России с очень конкретным заданием". Один из сотрудников полиции сумел проникнуть в сеть под прикрытием и записать десять часов аудио- и видеоматериалов. Власти Молдовы приняли меры после получения информации о дестабилизирующих действиях российских спецслужб — проплаченных демонстрациях на территории Молдовы.

Всего были допрошены 25 человек, семеро их них были арестованы.

Полицейский рейд и обыски в Молдове

Как сообщили в пресс-службе Полиции Республики Молдова, 10 марта правоохранители провели в Кишиневе и на севере страны рейды по делу о массовых беспорядках.

В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли у фигурантов в общей сложности $11 000 и €400, предназначенных для организации массовых беспорядков, а также наручники и "вещество со специфическим запахом марихуаны", черновые записи и устройства связи и хранения информации.

Как сообщили молдавские полицейские, подследственные — мужчины в возрасте от 23 до 50 лет, ранее судимые за рэкет, торговлю наркотиками и кражи. Среди подозреваемых, в домах которых прошли обыски, есть люди, недавно вернувшиеся в Молдову из Турции, где они участвовали в тренингах по провоцированию массовых беспорядков и сопротивлению правоохранительным органам, использованию пиротехники и применению оружия во время предстоящих протестов. Обыски также коснулись лиц, которые во время протеста 28 февраля применяли силу к сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок.

Гибридная война России против Молдовы

13 марта министр обороны Республики Молдова Анатолий Носатый заявил, что Российская Федерация собирается вести против Молдовы гибридную войну. При этом глава оборонного ведомства отметил, что непосредственной опасности для страны нет.

Напомним,12 марта в Молдове прошли массовые протесты тех, кто якобы поддерживает политику Российской Федерации и их действия. Протестующие начали выдвигать правительству ультиматумы и потребовали полностью покрыть счета за зимний период.

Ранее, 10 марта, американский телеканал CNN сообщал, что связанные с Россией лица пытаются спровоцировать в Молдове восстание против правительства и свергнуть его. По информации американской разведки, вместо правительства Майи Санду Кремль хочет поставить во главе Молдовы пророссийскую администрацию.

Также напомним, молдавская оппозиция угрожает президенту страны Майе Санду обострением приднестровского конфликта из-за НАТО. По словам вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер, она со своими сторонниками будет добиваться отставки президента Молдовы посредством митингов.