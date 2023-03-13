Поліція Молдови взялася за організаторів масових заворушень: заарештовано 7 людей (фото)

За версією правоохоронців республіки, затримані пройшли "тренінги" в Туреччині з організованої протидії поліцейським. У ході обшуків у них знайшли гроші, які призначалися для учасників проплачених мітингів, і наркотики.

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У Молдові поліція викрила мережу, яку контролює Росія, метою якої була дестабілізація республіки. Про це 13 березня повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на керівника Головної інспекції поліції Молдови Віорела Чернутяну.

За словами начальника поліції, група складається з людей, які прибули "з Росії із дуже конкретним завданням". Один зі співробітників поліції зумів проникнути в мережу під прикриттям і записати десять годин аудіо- та відеоматеріалів. Влада Молдови вжила заходів після отримання інформації про дестабілізаційні дії російських спецслужб — проплачені демонстрації на території Молдови.

Усього було допитано 25 осіб, семеро з них було заарештовано.

Поліцейський рейд і обшуки в Молдові

Як повідомили в пресслужбі Поліції Республіки Молдова, 10 березня правоохоронці провели в Кишиневі та на півночі країни рейди в справі про масові заворушення.

У результаті правоохоронці вилучили у фігурантів загалом $11 000 і €400, призначених для організації масових заворушень, а також наручники та "речовину зі специфічним запахом марихуани", чорнові записи та пристрої зв'язку й зберігання інформації.

Як повідомили молдавські поліцейські, підслідні — чоловіки віком від 23 до 50 років, раніше засуджені за рекет, торгівлю наркотиками та крадіжки. Серед підозрюваних, у будинках яких пройшли обшуки, є люди, які нещодавно повернулися до Молдови з Туреччини, де вони брали участь у тренінгах із провокування масових заворушень і опору правоохоронним органам, використанню піротехніки та застосуванню зброї під час майбутніх протестів. Обшуки також торкнулися осіб, які під час протесту 28 лютого застосовували силу щодо працівників правоохоронних органів, які забезпечували громадський порядок.

Гібридна війна Росії проти Молдови

13 березня міністр оборони Республіки Молдова Анатолій Носатий заявив, що Російська Федерація збирається вести проти Молдови гібридну війну. Водночас глава оборонного відомства наголосив, що безпосередньої небезпеки для країни немає.

Нагадаємо, 12 березня в Молдові відбулися масові протести тих, хто нібито підтримує політику Російської Федерації та їхні дії. Протестувальники почали висувати уряду ультиматуми та зажадали повністю покрити рахунки за зимовий період.

Раніше, 10 березня, американський телеканал CNN повідомляв, що пов'язані з Росією особи намагаються спровокувати в Молдові повстання проти уряду й повалити його. За інформацією американської розвідки, замість уряду Майї Санду Кремль хоче поставити на чолі Молдови проросійську адміністрацію.

Також нагадаємо, що молдавська опозиція погрожує президентці країни Майї Санду загостренням придністровського конфлікту через НАТО. За словами віцеголови партії "Шор" Марини Таубер, вона зі своїми прихильниками добиватиметься відставки президентки Молдови через мітинги.