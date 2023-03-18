Ледяные ливни и гигантский град: в Турцию пришел новый катаклизм (фото, видео)

Град повредил десятки автомобилей, а ледяной дождь залил дороги в двух турецих провинциях.

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В турецких провинциях Килис и Газиантеп выпал град размером с грецкий орех. Об этом 18 марта сообщает местное издание Yenicag.

По информации журналистов, дождь с градом, который проявился в высоких районах Газиантепа ночью, негативно повлиял на повседневную жизнь. В центре города водители автомобилей с трудом продвигались вперед из-за скопившейся на дорогах дождевой воды.

Многие движущиеся и припаркованные автомобили были повреждены градом, но некоторые пытались защитить свои машины от повреждений, накрывая их брезентом.

Кроме того, сильный град также выпал в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В заявлении, сделанном Управлением гражданской обороны Таифа, население призвали быть осторожными в отношении внезапных наводнений, которые могут произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Жителям региона также рекомендовано по возможности оставаться в помещениях.

Напомним, 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение с десятком афтершоков, последовавших за ним. Число погибших в результате катаклизма приблизилось к 52 000 человек.

8 марта министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что ущерб стране после череды разрушающих землетрясений предварительной оценивается в 80 миллиардов долларов.

Ранее, 7 марта, официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон заявляла, что общий ущерб от стихийного бедствия может превышать 100 миллиардов долларов.