Крижані зливи та гігантський град: у Туреччину прийшов новий катаклізм (фото, відео)

Град пошкодив десятки автомобілів, а крижаний дощ залив дороги у двох турецьких провінціях.

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У турецьких провінціях Кіліс та Газіантеп випав град розміром із волоський горіх. Про це 18 березня повідомляє місцеве видання Yenicag.

За інформацією журналістів, дощ із градом, який проявився у високих районах Газіантепа вночі, негативно вплинув на повсякденне життя. У центрі міста водії автомобілів важко просувалися вперед через дощову воду, що скупчилася на дорогах.

Багато автомобілів, що рухалися, і припарковані, були пошкоджені градом, але деякі намагалися захистити свої машини від пошкоджень, накриваючи їх брезентом.

Крім того, сильний град також випав в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. У заяві, зробленій Управлінням цивільної оборони Таїфа, населення закликали бути обережними щодо раптових повеней, які можуть статися через несприятливі погодні умови. Жителям регіону також рекомендовано за можливості залишатися в приміщеннях.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус із десятком афтершоків, які слідували за ним. Кількість загиблих унаслідок катаклізму наблизилася до 52 000 людей.

8 березня міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі заявив, що збиток країні після низки руйнівних землетрусів попередньою оцінюється у 80 мільярдів доларів.

Раніше, 7 березня, офіційна представниця Програми розвитку ООН у Туреччині Луїза Вінтон заявляла, що загальна шкода від стихійного лиха може перевищувати 100 мільярдів доларів.