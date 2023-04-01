Путин пытается создать антизападную коалицию: в ISW озвучили позицию Китая

По оценкам американских аналитиков, Владимир Путин предложил Си Цзиньпину создать антизападный блок для создания "многополярного миропорядка", а также прекращения доминирования США.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ, которая, вероятно, предполагает формирование антизападной коалиции, включающей Китай. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете от 31 марта.

По словам авторов отчета, что документ содержит в себе обвинение Запада в развязывании гибридной войны с целью ослабить Россию. В тексте новой Концепции также говорится о необходимости установления "многополярного миропорядка" и прекращения доминирования США на международной арене.

Американские аналитики указали на то, что российский президент пытался использовать визит Си Цзиньпина в Москву 20–22 марта, чтобы реализовать свой план по сплочению государств против Запада, однако его попытка не увенчалась успехом.

"По оценкам ISW, предложение Путина о создании антизападного блока во время визита Си в Москву не было воспринято положительно, поскольку Си отказался объединить Китай с предполагаемым Путиным геополитическим конфликтом с Западом", — говорится в отчете.

По мнению экспертов, отказ китайского лидера может быть связан со снижением экономического потенциала России и неудачами Вооруженных сил РФ в Украине.

Напомним, что 31 марта заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай не поддерживает передачу ядерного оружия в другие страны, а также возможность размещения его за пределами страны.

Мы также писали о том, что 31 марта стало известно о намерении китайской компании Huawei развернуть производство чипов, вопреки американским санкциям. Топ-менеджер компании назвал этот шаг "самоспасением" и "самоукреплением" полупроводниковой промышленности Китая.