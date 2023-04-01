Путін намагається створити антизахідну коаліцію: в ISW озвучили позицію Китаю

За оцінками американських аналітиків, Володимир Путін запропонував Сі Цзіньпіну створити антизахідний блок для створення "багатополярного світопорядку", а також припинення домінування США.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін затвердив нову Концепцію зовнішньої політики РФ, яка, ймовірно, передбачає формування антизахідної коаліції, що включає Китай. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 31 березня.

За словами авторів звіту, документ містить у собі звинувачення Заходу в розв'язанні гібридної війни з метою послабити Росію. У тексті нової Концепції також йдеться про необхідність встановлення "багатополярного світопорядку" та припинення домінування США на міжнародній арені.

Американські аналітики вказали на те, що російський президент намагався використати візит Сі Цзіньпіна до Москви 20–22 березня, щоб реалізувати свій план зі згуртування держав проти Заходу, проте його спроба не мала успіху.

"За оцінками ISW, пропозиція Путіна про створення антизахідного блоку під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився об'єднати Китай з передбачуваним Путіним геополітичним конфліктом із Заходом", — йдеться у звіті.

На думку експертів, відмова китайського лідера може бути пов'язана зі зниженням економічного потенціалу Росії та невдачами Збройних сил РФ в Україні.

Нагадаємо, що 31 березня заступник постійного представника КНР при ООН Ген Шуан заявив, що Китай не підтримує передачу ядерної зброї в інші країни, а також можливість розміщення її за межами країни.

Ми також писали про те, що 31 березня стало відомо про намір китайської компанії Huawei розгорнути виробництво чіпів усупереч американським санкціям. Топменеджер компанії назвав цей крок "саморятуванням" та "самозміцненням" напівпровідникової промисловості Китаю.