Впервые с начала войны: росСМИ анонсировали "Прямую линию" с Путиным

По данным российских журналистов, президент РФ будет отвечать на вопросы граждан 8 июня.

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"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным предварительно запланирована на 8 июня текущего года и будет проходить в Гостином дворе. Об этом во вторник, 18 апреля сообщило российское медиа Baza со ссылкой на источник в Ростелекоме.

"Уже сейчас сотрудники компании начали подготовку к организации трансляции и точек прямых включений", — сообщает росСМИ.

Что такое "Прямая линия" с Владимиром Путиным?

Во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских граждан.

Последняя "Прямая линия 19" состоялась 30 июня 2021 года. В 2022 году это мероприятие, как и большую пресс-конференция президента, не проводили.

В феврале 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что формат "Прямой линии" по-прежнему актуален и мероприятие состоится. Однако дату проведения мероприятия чиновник не назвал.

Напомним, 18 апреля росСМИ сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении.

По видео пропагандистских СМИ украинские журналисты выяснили, что штаб оккупационных войск "Днепр" размещен в украденной базе отдыха Рината Ахметова "Бригантина" на Арбатской Стрелке (песчаная коса в Херсонской области).