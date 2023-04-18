Вперше з початку війни: росЗМІ анонсували "Пряму лінію" з Путіним

За даними російських журналістів, президент РФ відповідатиме на питання громадян 8 червня.

Related video

"Пряма лінія" з президентом Росії Володимиром Путіним попередньо запланована на 8 червня поточного року і проходитиме у Гостиному дворі. Про це у вівторок, 18 квітня, повідомило російське медіа Baza з посиланням на джерело в Ростелекомі.

"Вже зараз співробітники компанії розпочали підготовку до організації трансляції та точок прямих трансляцій", — повідомляє росЗМІ.

Що таке "Пряма лінія" з Володимиром Путіним?

Під час "Прямої лінії" президент РФ Володимир Путін відповідає на запитання російських громадян.

Остання "Пряма лінія 19" відбулася 30 червня 2021 року. У 2022 році цей захід, як і велику пресконференція президента, не проводили.

У лютому 2023 року прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що формат "Прямої лінії", як і раніше, актуальний і захід відбудеться. Однак, дату проведення заходу чиновник не назвав.

Нагадаємо, 18 квітня росЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на херсонському напрямі.

За відео пропагандистських ЗМІ українські журналісти з'ясували, що штаб окупаційних військ "Дніпро" розміщений у вкраденій базі відпочинку Ріната Ахметова "Бригантина" на Арабатській Стрілці (піщана коса на Херсонщині).