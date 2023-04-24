Московский аэропорт "Внуково" временно закрыл воздушное пространство из-за БПЛА, — СМИ (видео)

Несколько российских информагентств сообщили о появлении беспилотника над московским аэропортом, а, по словам одного из пассажиров, вылеты задержали на неопределенное время. Сервис FlightRadar также показывал, что самолетов над аэропортом не было.

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Администрация московского аэропорта "Внуково" решила временно закрыть воздушное пространство из-за сообщений о беспилотнике, передает "РИА Новости" со ссылкой на источники.

Данные сервиса FlightRadar также свидетельствуют о том, что самолетов над аэропортом нет.

По данным пабликов, сообщения о беспилотники поступили примерно в 6 вечера,

Приводятся слова одного из пассажиров о том, что объект был обнаружен над территорией Внуково, и что вылет из аэропорта Пулково в Ленинградской области задержали на неопределенное время до выяснения.

Отмечается, что после закрытия воздушной зоны вылет нескольких самолетов отложили примерно на час.

По словам пассажира, после посадки капитан воздушного судна объявил о невозможности вылета.

Международный аэропорт Внуково на карте

Однако впоследствии пресс-служба опровергла информацию о закрытии воздушного пространства из-за возможного появления дрона.

"Аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто", — ссылается "РБК" на заявление пресс-службы аэропорта.

24 апреля сообщалось, что украинский беспилотник с 17 кг взрывчатки упал в Московской области. По данным российских журналистов, дрон-камикадзе, якобы был начинен 30 брикетами пластичной взрывчатки С4. Пропагандисты заявили, что это дрон UJ-22 Airborn производства Украины, который способен преодолеть расстояние до 800 км.

На днях также появилась информация о том, что украинский беспилотник взорвался под Белгородом. Источники утверждают, что российским пограничникам удалось "приземлить" аппарат с помощью антидроновой пушки.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе "Пегас" уничтожил российский ПЗРК, установленный на крыше дома. Опытному оператору удалось умело направить дрон.