Московський аеропорт "Внуково" тимчасово закрив повітряний простір через БПЛА, — ЗМІ (відео)

Декілька російських інформагентств повідомили про появу безпілотника над московським аеропортом, а, за словами одного з пасажирів, вильоти затримали на невизначений час. Сервіс FlightRadar також показував, що літаків над аеропортом не було.

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Адміністрація московського аеропорту "Внуково" вирішила тимчасово закрити повітряний простір через повідомлення про безпілотник, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерела.

Дані сервісу FlightRadar також свідчать, що літаків над аеропортом немає.

За даними пабліків, повідомлення про безпілотники надійшли приблизно о 6-й вечора,

Наводяться слова одного з пасажирів про те, що об'єкт був виявлений над територією Внуково, і що виліт з аеропорту Пулково в Ленінградській області затримали на невизначений час до з'ясування.

Зазначається, що після закриття повітряної зони виліт кількох літаків відклали приблизно на годину.

За словами пасажира, після посадки капітан повітряного судна оголосив про неможливість вильоту.

Міжнародний аеропорт Внуково на карті

Однак згодом прес-служба спростувала інформацію про закриття повітряного простору через можливу появу дрона.

"Аеропорт Внуково зараз працює в штатному режимі. Повітряний простір відкритий", — посилається "РБК" на заяву прес-служби аеропорту.

24 квітня повідомлялося, що український безпілотник із 17 кг вибухівки впав у Московській області. За даними російських журналістів, дрон-камікадзе нібито було начинено 30 брикетами пластичної вибухівки С4. Пропагандисти заявили, що це дрон UJ-22 Airborn виробництва України, який здатний подолати відстань до 800 км.

Днями також з'явилася інформація про те, що український безпілотник вибухнув під Бєлгородом. Джерела стверджують, що російським прикордонникам вдалося "приземлити" апарат за допомогою антидронової гармати.

Раніше повідомляли, що український дрон-камікадзе "Пегас" знищив російський ПЗРК, встановлений на даху будинку. Досвідченому оператору вдалося вправно направити дрон.