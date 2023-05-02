Спикер Конгресса США высказался о поддержке Украины: у Байдена отреагировали

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что республиканец Кевин Маккарти противостоит пропаганде, распространяемой российскими государственными изданиями.

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Во вторник, 2 мая, в администрации президента США Джо Байдена положительно высказались о комментарии спикера Палаты представителей Кевина Маккарти касательно военной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы рады услышать, что спикер Маккарти согласен с тем, что продолжать поддерживать Украину жизненно важно", — сказала Жан-Пьер.

В Белом доме также указали на то, что Маккарти противостоит пропаганде, распространяемой российскими государственными новостными агентствами, отметив, что это "приятно слышать".

Помощь Украине от США: что сказал Маккарти

В понедельник, 1 мая, Кевин Маккарти во время пресс-конференции в Израиле сказал, что поддерживает Украину и согласен с отправкой ей вооружений.

Данное заявление прозвучало в ответ на слова репортера российского пропагандистского издания "РИА Новости" о том, что спикер Конгресса США якобы выступает против помощи Киеву.

"Я голосую за помощь Украине. Я поддерживаю помощь Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной, я также не поддерживаю убийство вами детей", — заявил Маккарти.

Кевин Маккарти осадил российского репортера

В декабре прошлого года Маккарти, будучи лидером республиканцев в Палате представителей США, уже высказывался в поддержку Украины. При этом он уточнял, что выступает против предоставления неограниченной помощи.

"Моя позиция никогда не менялась. Я поддерживаю Украину, но никогда не поддержу карт-бланш", — сказал республиканец.

Ранее Кевин Маккарти также отмечал, что Вашингтон должен наладить отчетность, чтобы убедится в целевом использовании выделяемых Украине средств. По его мнению, Конгресс и Сенат должны иметь возможность открыто обсуждать подобные вопросы.