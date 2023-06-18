Столкнулась с преследованием: транс-модель, пришедшая к Байдену топлесс, извинилась (видео)

Активистка Роуз Монтойя отмечает, что выбрала для своей выходки неподобающее место и никак не ожидала, что столкнется с плачевными последствиями.

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Американская активистка и трансгендерная модель Роуз Монтойя, которая пришла топлесс на гей-парад в Белом доме, извинилась за свою выходку. Об этом пишет издание The Washington Post.

После инцидента на нее обрушилась волна критики со стороны СМИ, защитников ЛГБТ-прав, а также пресс-секретаря Белого дома. Она поняла, что ее действия были излишни и поэтому принесла свои извинения.

"Сегодня я должна извиниться.В момент мимолетной и всепоглощающей транс-радости я решила сделать что-то неподобающее гостю президента на праздновании Белого дома. Я также никогда не собиралась создавать ситуацию, которая привела бы к преследованию и причинению вреда мне и другим, а также чтобы транс-радость была использована в качестве оружия подлыми людьми из оппозиции", — говорится в сообщении.

Свой ролик она опубликовала на страницах в социальных сетях.

Что этому предшествовало?

Роуз Монтойя была приглашена на встречу с президентом США Джо Байденом в Белый дом. Приурочено это событие было Месяцу гордости. На ней было платье белого цвета, солнцезащитные очки, а также флаг в руках.

После общения с Джо Байденом она спустила платье на талию и начала прикрывать соски пальцами. Это и привело к негативной реакции общества.

"В округе Колумбия нет законов, запрещающих показывать грудь на публике. Однако Белый дом является федеральной собственностью, на которую иногда распространяются более строгие законы", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер заявила, что такое поведение является неприемлемым и действия активистки несправедливы по отношению к другим участникам мероприятия, которые пришли в Белый лом вместе с семьями.

Напомним, 8 июня сообщалось, что отец Джастина Бибера разозлил ЛГБТ-сообщество, заступившись за традиционную семью. После негативной реакции он удалил сообщение в социальных сетях, но это не изменило его позицию.