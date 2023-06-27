Швеция выделит деньги на гуманитарную помощь Украине, а Болгария отправит военный груз

Сумма финансовой помощи от Стокгольма составит 380 млн шведских крон.

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Шведское правительство поддержало большой гуманитарный пакет Украине. Об этом заявил министр внешней торговли страны Йохан Форссел, пишет пресс-служба правительства Швеции.

В заявлении также сказано, что Стокгольм поддержит деятельность Украинского Красного Креста и других организаций гражданского общества через Sida. Так, сумма финансовой помощи составит 380 млн шведских крон (это примерно 32, 51 млн евро).

Кроме того, Швеция профинансирует Программу развития ООН для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Шведское правительство заявило, что Стокгольм с момента начала полномасштабного вторжения РФ предоставил Украине 152,6 млн евро гуманитарной помощи, 64,2 млн евро на поддержку восстановления и 27 млн евро на поддержку реформ.

Военная помощь от Болгарии

Кроме того, 26 июня правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи для Украины, о чем сказано на сайте ведомства.

"Постановлениями №444 и №445 от 23 июня 2023 года Совет министров Республики Болгария утвердил новый пакет военной и военно-технической помощи Украине во исполнение решения Народного собрания от 9 декабря 2022 года", – сказано в сообщении.

Отметим, что еще 21 июня Болгария анонсировала новый пакет военной помощи Киеву. Министр обороны Болгарии не поддержал решение президента об отказе присоединения страны к инициативе ЕС по обеспечению Киева миллионом артиллерийских снарядов.

Напомним, в начале мая 2022 года парламент Болгарии большинством голосов принял решение о предоставлении военно-технической и гуманитарной помощи Украине. Обсуждение длилось 5 часов.

Также 16 июня сообщалось, что Швеция будет обучать украинских летчиков на истребителях Gripen. Ранее шведский премьер-министр говорил, что они готовы обучать, но не поставлять отечественные истребители Украины.