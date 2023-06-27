Швеція виділить гроші на гуманітарну допомогу Україні, а Болгарія відправить військовий вантаж

Сума фінансової допомоги від Стокгольма становитиме 380 млн шведських крон.

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Шведський уряд підтримав великий гуманітарний пакет Україні. Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі країни Йоган Форссел, пише пресслужба уряду Швеції.

У заяві також сказано, що Стокгольм підтримає діяльність Українського Червоного Хреста та інших організацій громадянського суспільства через Sida. Так, сума фінансової допомоги становитиме 380 млн шведських крон (це приблизно 32,51 млн євро).

Крім того, Швеція профінансує Програму розвитку ООН для відновлення енергетичної інфраструктури України. Шведський уряд заявив, що Стокгольм з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ надав Україні 152,6 млн євро гуманітарної допомоги, 64,2 млн євро на підтримку відновлення і 27 млн євро на підтримку реформ.

Військова допомога від Болгарії

Крім того, 26 червня уряд Болгарії затвердив новий пакет військової допомоги для України, про що йдеться на сайті відомства.

"Постановами №444 і №445 від 23 червня 2023 року Рада міністрів Республіки Болгарія затвердила новий пакет військової та військово-технічної допомоги Україні на виконання рішення Народних зборів від 9 грудня 2022 року", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що ще 21 червня Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Києву. Міністр оборони Болгарії не підтримав рішення президента про відмову приєднання країни до ініціативи ЄС щодо забезпечення Києва мільйоном артилерійських снарядів.

Нагадаємо, на початку травня 2022 року парламент Болгарії більшістю голосів ухвалив рішення про надання військово-технічної та гуманітарної допомоги Україні. Обговорення тривало 5 годин.

Також 16 червня повідомлялося, що Швеція навчатиме українських льотчиків на винищувачах Gripen. Раніше шведський прем'єр-міністр говорив, що вони готові навчати, але не постачати вітчизняні винищувачі Україні.