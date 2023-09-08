"Голосуй за нас, убей свое будущее": хакеры взломали сайты "Единой России" (фото)

На порталах появилась информация о потерях ВС РФ в войне с Украиной, а также ироничные призывы голосовать за партию, которая разворовывает страну и убивает ее граждан.

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Неизвестным хакерам удалось взломать сайты правящей партии Российской Федерации "Единая Россия". Об этом пишет "Обозреватель" 7 сентября.

По данным издания, всего хакерской атаке подверглись 59 официальных порталов партии. Взломщики изменили наполнение сайтов, разместив на них информацию о потерях ВС РФ, коррупции и невыполненных обещаниях властей.

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Так, в разделе "Наши достижения" появились фотографии гробов и малоимущих россиян. К снимкам прилагаются ироничные призывы голосовать за "Единую Россию".

"Почти 300 тысяч погибших, сотни тысяч инвалидов, десятки тысяч пропавших без вести – голосуй за нас, убей свое будущее", — гласит один из лозунгов.

Хакеры взоломали сайты партии "Единая Россия".

Хакеры напомнили россиянам, что президент РФ Владимир Путин в свое время уверял, что в стране не поднимут пенсионный возраст, не станут менять Конституцию и не будут объявлять мобилизацию.

Также приведена цитата российского президента о том, что пожизненно занимать руководящую должность "абсолютно неприемлемо". При этом Владимир Путин является главой страны уже 23 года.

В связи с кибератакой работа сайтов была приостановлена.

Напомним, 5 сентября хакеры из группы "Киберпартизаны" сообщили, что Красный Крест Беларуси вывозил детей из оккупированных территорий Украины, а также помогал их "социализировать". Глава филиала Красного Креста в Беларуси Дмитрий Шевцов ездил на оккупированный Донбасс с нашивкой с символом "Z".

Фокус также писал о том, как хакеры СБУ взламывают технику россиян прямо на фронте. Все это часто приходится делать на близком расстоянии, что, в свою очередь, очень опасно для самих хакеров.