В Братиславе введено чрезвычайное положение из-за мигрантов-нелегалов

Словакия — один из основных транзитных маршрутов для нелегалов. По некоторым данным, с 2022 года их количество в стране выросло на 1000%.

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Муниципалитет Братиславы объявил чрезвычайное положение в столице Словакии с субботы, 7 октября, из-за транзитной миграции. Об этом сообщил спикер мэрии Братиславы Петер Бубла, сообщает словацкое издание SME.

"В связи с тем, что соседние государства закрыли свои границы, в столице также начинают сосредотачиваться большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Азии, в том числе матери с маленькими детьми", — добавил Бубла.

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Он отметил, что объявление чрезвычайного положения позволяет городу оперативнее и эффективнее управлять оказанием необходимой помощи. Спикер подчеркнул, что город в сотрудничестве с Центром труда, социальных вопросов и семьи, а также общественными организациями помогает с размещением матерей с маленькими детьми, обеспечением их питанием, а также необходимыми лекарствами. Помогают властям также волонтеры.

Что предшествовало

Это решение, по словам представителя мэра Братиславы, было вынужденным, поскольку соседние со Словакией Польша, Чехия и Австрия закрыли свои границы и объявили о введении временных проверок минимум на 10 дней.

"Контроль будет означать увеличение бюджетных расходов для каждой страны, но мигранты не исчезнут с территории ЕС", — отметил премьер-министр Словакии Людовит Одор, раскритиковав меры соседей.

Он подчеркнул, что необходимо найти общеевропейское решение проблемы нелегальных мигрантов, а отдельные шаги государств только вызовут "эффект каскада". Поэтому Словакия еще 4 октября объявила, что также возобновит проверки на границе с Венгрией. Контроль начал действовать с 5 октября и продлится до 14 октября.

Нелегальные мигранты используют Словакию преимущественно как транзитную страну, через которую они пытаются попасть в страны Западной Европы. По словам министра внутренних дел Дениса Сакова, Словакия уже зарегистрировала с начала года по состоянию на 1 октября почти 40 тысяч мигрантов. Это в 11 раз больше, чем в прошлом году.

Напомним, Фокус писал, что Германия вводит выборочные проверки на границах с Польшей и Чехией.

В то же время Фокус сообщал, что на острове Лампедуза уже длительное время разворачивается драма с нелегалами-мигрантами, которые переправились на побережье Италии на лодках через Средиземное море. Мы сообщали, что возле острова Лампедуза в августе затонули две лодки с мигрантами, 30 человек пропали.

Ранее Фокус приводил слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который отметил, что миграционный кризис может отвлечь внимание от вторжения России в Украину.