"Лучший в роли россиянина": Politiko вручило Путину антипремию 2023 года

Среди правительств европейских стран есть группа тех, которые помогут президенту РФ потянуть время на российско-украинской войне, объяснили журналисты. Именно такие действия главы Кремля сделали его "лучшим россиянином".

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Президент РФ Владимир Путин играет в мире типичную роль россиянина, который действует вопреки европейским политикам и наложению санкций. Благодаря своей тактике он до сих пор имеет европейские правительства, которые готовы помогать ему добиться своего. За такую "игру" издание Politico объявило Путина одним из победителей антипремии Backhanded Awards 2023. Об аргументах в пользу российского политика, а также о других пяти номинациях, рассказали на портале издания.

Журналисты Politiko создали номинацию, которую назвали "лучший россиянин, который играет россиянина", и заявили, что победителем в этой номинации стал именно Путин. Чтобы обосновать, рассказали о политике, которую реализовывает в Западной Европе глава России.

По мнению авторов антипремии, "лучшим россиянином" Путина сделали следующие шаги:

когда ему не удалось повлиять на Германию ("не удалось выбить дверь"), он достиг цели через Болгарию ("зашёл через заднюю дверь");

вопреки санкциям, благодаря "европейским друзьям", экономика РФ продолжает расти и в 2023 году;

в 2023 году появились европейские политики, которые начали искать "выход" из войны в Украине (например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони);

в Европе формируется группа стран, которые помогут Путину потянуть время (Болгария, Венгрия, Австрия и т.д.).

"Путин знает, что время на его стороне", — подытожили журналисты.

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Также Politico назвали еще пять победителей Backhanded Awards 2023:

председатель Европейского совета Урсула фон дер Ляйен получила номинацию "лучшее выступление немца, претендующего на главную роль в ЕС" (из-за стремления к власти);

премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис — награда за шпионаж (безнаказанно шпионил за политиками и журналистами);

глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борель — "награда Борат за дипломатию" (из-за неудач во внешней политике);

экологическая активистка Грета Тунберг — премия "Как вы смеете!" (за поддержку террористов ХАМАС, которые убили жителей Израиля);

премьер-министр Италии Джорджа Мелони — премия за "лучшего хоббита, который играет фашиста" (из-за несоответствия предыдущей фашистской риторики реальным действиям).

Отметим, в сети можно отыскать информацию, что антипремию Backhanded Awards издание Politico вручало в 2021 и 2022 году. Ее победителями еще по разу становились Грета Тунберг и Урсула фон дер Ляйен, а также экс-президент США Дональд Трамп и владелец компании Tesla Илон Маск.

Политика Путина — детали

Отметим, во время одной из своих последних речей Владимир Путин в очередной раз заявил, что будет воевать в Украине до тех пор, пока не достигнет поставленных целей. Между тем западные СМИ отметили, что замечают определенные сигналы с российской стороны: вроде бы глава Кремля готов к каким-то мирным переговорам.

В то же время в Европейском Союзе продолжают звучать российские нарративы относительно российско-украинской войны. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине не место в ЕС, пока на ее территории продолжаются боевые действия. Новый глава Словакии поддержал это мнение и заверил, что начало переговоров о вступлении "не имеет ничего общего с реальностью".

Напоминаем, украинский политолог отметил действия Путина в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. По его мнению, Лукашенко уже стал "денщиком", а Украине стоит усилить сотрудничество с белорусской оппозицией.