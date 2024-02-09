В Администрации президента РФ считают интервью Путина бесполезным для предвыборной кампании, — СМИ

По словам политтехнологов и источников издания "Медуза", работающих с Кремлем, их удивил прозападный, по своей сути, тон разговора Владимира Путина и Такера Карлсона.

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, на которое рассчитывала российская пропаганда в предвыборной кампании Путина, в Кремле на самом деле считают довольно бесполезным для внутренней аудитории. Об этом пишет российская "Медуза".

Как сообщает издание, ссылаясь на источники из политического блока администрации российского президента (АП), к беседе с Карлсоном Путина никто не готовил, поскольку в АП не организовывали эту встречу. К тому же, нарративы, изложенные в нем, вряд ли смогут пригодиться для внутренней аудитории страны.

"Для внутренней истории (с предвыборной кампанией. — Ред.) интервью не очень подходит. Это сложно транслировать: новых поворотов и ходов практически нет, все это проговаривается на мероприятиях в рамках кампании и не раз проговаривалось до нее", — говорит собеседник из политблока АП, который занимается, в том числе, коммуникациями с онлайн-изданиями.

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Единственная ценность этой беседы, по мнению инсайдера из АП, — это реакция на нее в западных странах. Причем от интервью ждут эффекта, который поможет, все-таки, уверить российский электорат, что Путин "до сих пор диктует повестку дня — вот как одним интервью всем навалял".

"Там (на Западе. — Ред.) все в истерике. Байден срочно собрал журналистов. Миллионы просмотров, если интервью одобрят Трамп или Маск, тоже пойдут в дело", — предполагает он.

При этом инсайдер "Медузы" затрудняется ответить, насколько эти ожидания соответствуют действительности, однако думает, что хуже не будет. При этом источник издания, как и политтехнолог, работающий с Кремлем, удивлены прозападному, по своей сути, тону разговора.

Другой инсайдер "Медузы" обратил внимание на еще один нюанс беседы Карлсона с Путиным, который сделал акцент на том, что Россия, как бы, пока с Китаем, потому что именно Штаты себя так ведут.

"Рядовой американец, наверное, должен подумать: "Да что же наше начальство наделало!" — с иронией рассуждает источник.

Что касается острых вопросов, которые не задал Карлсон, оба собеседника "Медузы" думают, что просто такая задача не стояла.

"К тому же аудитория Карлсона ждет не разоблачения Путина, а наоборот", — предполагает близкий к политблоку источник.

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Собеседник "Медузы", причастный к руководству "Единой России", считает Карлсона "топовым журналистом" и в этом он не грешит против истины.

"В первые часы интервью смотрели несколько десятков миллионов — и не важно, какие там вопросы", — добавил он.

Однако политтехнологи в самой России признаются, что даже не собираются это делать, поскольку по заголовкам новостей уже понятно, что в интервью нет "ничего нового", и они не собираются относится к этой беседе серьезно, пишет издание.

"Конечно, можно думать и с важным видом говорить о сигналах республиканцам, Трампу, аудитории в США и (американским. — Ред.) элитам. Но для этого есть проверенные каналы в силовых структурах. Через клоунов можно передать сигналы в гримерку или буфет", — подытоживает один из политтехнологов.

"Медуза" пишет, что в интервью Такеру Карлсону Путин снова прочел лекцию об исторических связях России и Украины, повторил давние тезисы о том, что "Украину как государство" создал Ленин. Кроме того, Путин рассуждал о преимуществах отношений с Китаем и вспомнил теорию пассионарности Льва Гумилева.

Неожиданным для Карлсона было то, что в конце беседы Путин предложил обменять американского журналиста Эвана Гершковича, которого российские власти обвиняют в шпионаже, на "человека, который по патриотическим соображениям ликвидировал бандита".

"Вероятно, Путин имел в виду бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, убившего в Германии бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили и отбывающего пожизненный срок", — добавляет "Медуза".

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Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным должно было стать "большой победой" для обоих, однако все пошло не по плану.

Кроме того, Фокус сообщил, что во время интервью президент РФ Владимир Путин начал рассказывать о борьбе с "нацизмом" в Украине. По его словам, украинцы почитают союзников Адольфа Гитлера.

Также Фокус писал, что Путин заявил: Россия якобы отвела войска от Киева сама, и произошло это из-за успешных переговоров с Украиной. Однако потом США вроде приказали воевать "до конца".