Поляки ищут убежище в случае войны: скупают квартиры в Испании, — СМИ

По словам представителя варшавского агентства недвижимости Себастьяна Павлака, половина клиентов признается, что размышляют о том, куда безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны.

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Поляки стали втрое больше покупать жилье в Испании из-за опасений относительно начала боевых действий на территории своей страны. Об этом со ссылкой на информацию о сделках с недвижимостью сообщает польское издание Wyborcza.pl.

Как отмечает представитель варшавского агентства недвижимости Себастьян Павлак, больше всего недвижимостью интересуются пенсионеры, но все больше молодежи обращается к ним. Он уточняет, что количество поляков, которые планируют приобрести жилье, например, в Испании, стало втрое выше по сравнению с 2023 годом.

"Рост за последние два года очевиден, но в начале этого года он усилился, что, вероятно, связано с новостями из Украины. Все чаще появляется информация, что война может прийти к нам. Половина клиентов признается в беседах с нами, что они думают о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны", — рассказывает риелтор.

По информации издания, сейчас в среднем квартира площадью 65 квадратных метров продается в Испании за 160 тысяч евро, то есть за метр придется заплатить 2,4 тысячи евро. При этом большинство клиентов рассчитывают приобрести жилье за 150 тысяч евро.

Что известно

Напомним, 8 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что существует угроза нападения государства-агрессора России на страну.

25 марта спикер парламента Польши Шимон Головня допустил повторение инцидентов, когда выпущенные по Украине российские ракеты будут залетать в польское воздушное пространство.

В ночь на 24 марта во время масштабной атаки ВС РФ на Украину российская ракета залетела на территорию Польши и побыла в ее воздушном пространстве 39 секунд. Военные подняли свою авиацию в небо, однако ракету не сбивали.

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Польша возведет авиабазу вблизи границы с Украиной: подробности

Напомним, 25 марта главный комендант службы пограничной охраны Польши Роберт Баган сообщил, что власти страны намерены построить башни для наблюдения на границе с Беларусью.

Кроме того, Путин заявил, что Польша собирается напасть на Украину и вернуть "свои" земли.