Telegram начал сотрудничать с силовиками после ареста Павла Дурова во Франции, — СМИ

Telegram предоставил французским правоохранителям некоторые данные, которые могут помочь распознать подозреваемых в преступлениях, совершенных против несовершеннолетних. Также "потепление" отношений к силовикам подтвердили и в прокуратуре Бельгии.

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Ранее практически безмолвный к просьбам правоохранителей сервис обмена сообщениями Telegram внезапно начал отвечать на юридические запросы после ареста его босса, Павла Дурова. Об этом пишет издание Libération.

Отмечается, что в конкретном случае речь идет о ряде расследований полиции и жандармерии о преступлениях против детей.

Как пишет французская газета, мессенджер отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в ходе нескольких уголовных расследований, предоставив элементы, которые могут помочь идентифицировать определенных подозреваемых.

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"Дверь действительно открывается", — подтвердили газете в отделе киберпреступности отделения по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Парижа.

Сейчас данная информация распространяется среди всех прокуратур Франции, которым настоятельно рекомендуется возобновить приостановленные расследования из-за невозможности получения доступа к данным.

Также то, что Telegram стал более склонен к сотрудничеству с системой правосудия, отметили и в федеральной прокуратуре Бельгии.

Напомним, источники издания The Wall Street Journal утверждают, что компания Дурова в течение долгого времени игнорировала повестки и судебные постановления, которые приходили на ее электронный адрес. Документы от силовиков собирались на отдельном адресе электронной почты компании, и его почти не проверяли.

Газета Liberation писала, что основатель мессенджера Telegram помог разведчикам предотвратить несколько терактов. После задержания Дуров заявил, что готов сотрудничать с французскими правоохранителями и передал им свой мобильный телефон с кодом доступа.