Telegram почав співпрацювати із силовиками після арешту Павла Дурова у Франції, — ЗМІ

Telegram надав французьким правоохоронцям деякі дані, які можуть допомогти розпізнати підозрюваних у злочинах, скоєних проти неповнолітніх. Також "потепління" відносин до силовиків підтвердили і в прокуратурі Бельгії.

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Раніше практично безмовний до прохань правоохоронців сервіс обміну повідомленнями Telegram раптово почав відповідати на юридичні запити після арешту його боса, Павла Дурова. Про це пише видання Libération.

Зазначається, що в конкретному випадку йдеться про низку розслідувань поліції та жандармерії щодо злочинів проти дітей.

Як пише французька газета, месенджер відреагував на запити Управління у справах неповнолітніх національної поліції і жандармерії під час кількох кримінальних розслідувань, надавши елементи, які можуть допомогти ідентифікувати певних підозрюваних.

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"Двері дійсно відчиняються", — підтвердили газеті у відділі кіберзлочинності відділення з боротьби з організованою злочинністю прокуратури Парижа.

Наразі цю інформацію поширюють серед усіх прокуратур Франції, яким настійно рекомендують відновити припинені розслідування через неможливість отримання доступу до даних.

Також те, що Telegram став більш схильний до співпраці з системою правосуддя, зазначили й у федеральній прокуратурі Бельгії.

Нагадаємо, джерела видання The Wall Street Journal стверджують, що компанія Дурова протягом тривалого часу ігнорувала повістки та судові постанови, які приходили на її електронну адресу. Документи від силовиків збиралися на окремій адресі електронної пошти компанії, і її майже не перевіряли.

Газета Liberation писала, що засновник месенджера Telegram допоміг розвідникам запобігти кільком терактам. Після затримання Дуров заявив, що готовий співпрацювати з французькими правоохоронцями і передав їм свій мобільний телефон із кодом доступу.