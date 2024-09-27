В Турции застройщика посадили на 865 лет, потому что его здание не выдержало землетрясения

Сам застройщик в суде утверждал, что придерживался всех необходимых законодательных норм по сейсмической устойчивости, а его здание якобы не содержало некачественных материалов.

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Строительного подрядчика Хасана Альпаргюна приговорили к 865 годам лишения свободы из-за того, что его жилой комплекс в турецком городе Адана разрушило землетрясение, в результате чего погибло 96 человек. Об этом пишет Haberler.

6 февраля 2023 года в южной и центральной части Турции произошли мощные землетрясения, средняя магнитуда колебаний которых составляла 7,8 балла. На территории всего государства тогда погибли более 50 тысяч человек. Тогда же турецкая полиция начала расследование в отношении 612 человек, имеющих отношение к зданиям, которые рухнули во время землетрясений. Одним из них был Хасан Альпаргюн.

Как говорится в материале, суд признал Альпаргюна виновным в "причинении смерти и ранении многих людей с умыслом", поскольку в жилом комплексе Alpargün Apartment, за строительство которого он отвечал, погибли 96 человек. Застройщику назначили наказание в виде 865 лет заключения — 62 пожизненных сроков по турецким законам.

Журналисты отметили, что этот приговор стал рекордным наказанием среди всех вердиктов для турецких застройщиков и подрядчиков.

Сам Альпаргюн в суде утверждал, что провел все необходимые исследования местности перед строительством.

По его словам, в проекте были учтены требования законодательства по сейсмической устойчивости, а само здание не содержало некачественных материалов.

Напомним, 6 февраля 2023 года Турция и Сирия пострадали от мощного землетрясения.

Через полгода после масштабного землетрясения в Турции нашли тело 11-летнего Захара Гладкого из Украины.