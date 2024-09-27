В Туреччині забудовника ув'язнили на 865 років, бо його будівля не витримала землетрусу

Сам забудовник у суді стверджував, що дотримувався усіх необхідних законодавчих норм щодо сейсмічної стійкості, а його будівля начебто не містила неякісних матеріалів.

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Будівельного підрядника Хасана Альпаргюна засудили до 865 років позбавлення волі через те, що його житловий комплекс в турецькому місті Адана зруйнував землетрус, внаслідок чого загинуло 96 осіб. Про це пише Haberler.

6 лютого 2023 року у південній та центральній частині Туреччини відбулись потужні землетруси, середня магнітуда коливань яких становила 7,8 бала. На території всієї держави тоді загинули понад 50 тисяч людей. Тоді ж турецька поліція розпочала розслідування щодо 612 осіб, які мають відношення до будівель, що завалилися під час землетрусів. Одним з них був Хасан Альпаргюн.

Як йдеться у матеріалі, суд визнав Альпаргюна винним у "спричиненні смерті й пораненні багатьох людей з умислом", оскільки у житловому комплексі Alpargün Apartment, за будівництво якого він відповідав, загинули 96 осіб. Забудовнику призначили покарання у вигляді 865 років ув'язнення — 62 довічних термінів за турецькими законами.

Журналісти наголосили, що цей вирок став рекордним покаранням серед усіх вердиктів для турецьких забудовників і підрядників.

Сам Альпаргюн у суді стверджував, що провів усі необхідні дослідження місцевості перед будівництвом.

За його словами, у проєкті були враховані вимоги законодавства щодо сейсмічної стійкості, а сама будівля не містила неякісних матеріалів.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 Туреччина та Сирія постраждали від потужного землетрусу.

Через пів року після масштабного землетрусу в Туреччині знайшли тіло 11-річного Захара Гладкого з України.