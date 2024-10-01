В Израиле двое вооруженных людей открыли огонь на остановке: есть погибшие, много раненых (фото)

Двое неизвестных устроили расстрел мирных жителей на трамвайной остановке в Тель-Авиве. Террористы были ликвидированы.

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Во вторник вечером, 1 октября, в Тель-Авиве двое террористов открыли огонь на трамвайной остановке. Об этом пишет Telegram-канал "Израильские трудовыебудни".

Как сообщается, 3 людей были убиты, а более 10 получили ранения.

Также отмечается, что сначала неизвестные расстреляли людей в трамвае, и вышли убивать на остановке общественного транспорта на бульваре Иерушалаим в Яффо.

Террористы в Израиле Фото: соцсети

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" объявила о происшествии с большим количеством раненых. По сообщениям врачей, ранены как минимум девять человек, состояние четырех из них критическое. Пострадавших доставили в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Вольфсон" в Холоне.

Позже, как сообщают "Вести", нападавшие были ликвидированы силами безопасности.

Напомним, двое украинцев погибли во время теракта в израильском городе Бней-Брак. Это случилось в 2022 году после стрельбы у входа в продуктовый магазин на улице Бялик.

14 июля в городе Рамла житель восточного Иерусалима совершил наезд на пешеходов возле автобусной остановки. Затем он начал стрельбу. В результате теракта пострадали четверо молодых людей, а злоумышленник во время перестрелки был убит сотрудниками полиции.

Также Фокус писал, что в сентябре, в годовщину трагедии Олимпиады-1972, неизвестный в Мюнхене пытался устроить теракт у консульства Израиля. Он успел произвести несколько выстрелов, однако был обезврежен.