В Ізраїлі двоє озброєних людей відкрили вогонь на зупинці: є загиблі, багато поранених (фото)

Двоє невідомих влаштували розстріл мирних жителів на трамвайній зупинці в Тель-Авіві. Терористи були ліквідовані.

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У вівторок увечері, 1 жовтня, в Тель-Авіві двоє терористів відкрили вогонь на трамвайній зупинці. Про це пише Telegram-канал "Израильские трудовыебудни".

Як повідомляється, 3 людей було вбито, а понад 10 дістали поранення.

Також зазначається, що спочатку невідомі розстріляли людей у трамваї, і вийшли вбивати на зупинці громадського транспорту на бульварі Єрусалаїм у Яффо.

Терористи в Ізраїлі Фото: соцмережi

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" оголосила про подію з великою кількістю поранених. За повідомленнями лікарів, поранено щонайменше дев'ять осіб, стан чотирьох із них критичний. Постраждалих доправили в лікарні "Іхілов" у Тель-Авіві та "Вольфсон" у Холоні.

Пізніше, як повідомляють "Вести", нападників ліквідували сили безпеки.

Нагадаємо, двоє українців загинули під час теракту в ізраїльському місті Бней-Брак. Це сталося 2022 року після стрілянини біля входу в продуктовий магазин на вулиці Бялік.

14 липня в місті Рамла житель східного Єрусалима скоїв наїзд на пішоходів біля автобусної зупинки. Потім він почав стрілянину. Унаслідок теракту постраждали четверо молодих людей, а зловмисника під час перестрілки вбили співробітники поліції.

Також Фокус писав, що у вересні, в річницю трагедії Олімпіади-1972, невідомий у Мюнхені намагався влаштувати теракт біля консульства Ізраїлю. Він встиг зробити кілька пострілів, проте був знешкоджений.