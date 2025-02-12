Греция зафиксировала более 12 000 землетрясений за 10 дней: Турция готовится к цунами (карта)

Эксперты опасаются, что сейсмическая активность в районе Санторини пробудит вулкан Колумбо. Последнее его мощное извержение произошло еще в XVII веке.

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С 1 по 10 февраля зону Санторини-Аморгос (Греция) поразили более 12 800 землетрясений. Самое сильное, магнитудой 5,3 балла, зафиксировала поздно вечером 10 февраля. В Турции готовятся к вероятному цунами. Об этом 11 февраля сообщили в The Watchers.

Греческий Красный Крест направил в пострадавшие регионы спасателей, социальных работников и психологов. Волонтеры со спасательными инструментами прибыли туда 11 февраля. Отмечается, что в приоритете — помощь уязвимым группам (включая пожилых людей, больных и детей), которые испытывают стресс из-за сейсмической активности.

Только за 9 февраля сейсмологическая лаборатория EKPA зафиксировала 102 землетрясения, 14 из них имели магнитуду более 4 баллов. Эпицентр сильнейшего землетрясения, которое произошло 10 февраля, находился на глубине 17 километров, его почувствовали в Аттике и на Крите.

Землетрясения, зафиксированные в районе Санторини в течение 30 дней до 11 февраля Фото: TW/SAM, Google

Греческий сейсмолог Акис Целентис спрогнозировал, что такая сейсмическая активность будет наблюдаться месяцами. Сообщается, что география землетрясений намекает на потенциальное участие подводного вулкана Колумбо, известного мощным извержением в 1650-х годах. Тогда это привело к гибели людей и цунами.

Геологи EKPA зафиксировали оползни внутри и за пределами склонов кальдеры. Одни из наиболее пострадавших городов — Красный пляж и пляж Влихада на Санторини. Туристам и местным ограничили доступ к зонам высокого риска, а также на острове закрыли опасные участки дорог.

В то же время турецкий профессор Сенол Хакан Кутоглу предупредил, что землетрясение магнитудой более 8 баллов в Эгейском море может вызвать волны цунами 3-5 метров вдоль береговой линии Турции. Турецкое Управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций установило мобильные сирены в городах Измир, Айдын и Мугла, чтобы в случае необходимости предупреждать людей об угрозе. Кроме того, активирована система SMS-сообщений для экстренных предупреждений.

Оборудование для сирены, которое установили в Турции на случай угрозы цунами Фото: NTV

"Землетрясения усиливаются примерно в 25 километрах к северо-востоку от острова Санторини, а их глубина колеблется от 5 до 25 километров. Ближайшее землетрясение к берегам нашей страны происходит в 140 километрах", — заявили в AFAD, как передали 10 февраля в NTV.

В то же время сообщается, что подобная интенсивность сейсмической активности уже наблюдалась ранее в том же регионе. Землетрясения продолжались в течение 14 месяцев в 2011-2012 годах, но к вулканической активности это не привело.

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