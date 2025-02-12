Греція зафіксувала понад 12 000 землетрусів за 10 днів: Туреччина готується до цунамі (карта)

Експерти переймаються, що сейсмічна активність в районі Санторіні пробудить вулкан Колумбо. Останнє його потужне виверження сталося ще у XVII столітті.

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З 1 по 10 лютого зону Санторіні-Аморгос (Греція) уразили понад 12 800 землетрусів. Найсильніший, магнітудою 5,3 бала, зафіксувала пізно ввечері 10 лютого. У Туреччині готуються до ймовірного цунамі. Про це 11 лютого повідомили у The Watchers.

Грецький Червоний Хрест направив у постраждалі регіони рятувальників, соціальних працівників і психологів. Волонтери з рятувальними інструментами прибули туди 11 лютого. Зазначається, що у пріоритеті — допомога вразливим групам (включно з літніми людьми, хворими та дітьми), які зазнають стресу через сейсмічну активність.

Лише за 9 лютого сейсмологічна лабораторія EKPA зафіксувала 102 землетруси, 14 з них мали магнітуду понад 4 бали. Епіцентр найсильнішого землетрусу, який відбувся 10 лютого, знаходився на глибині 17 кілометрів, його відчули в Аттиці та на Криті.

Землетруси, зафіксовані в районі Санторіні протягом 30 днів до 11 лютого Фото: TW/SAM, Google

Грецький сейсмолог Акіс Целентіс спрогнозував, що така сейсмічна активність спостерігатиметься місяцями. Повідомляється, що географія землетрусів натякає на потенційну участь підводного вулкана Колумбо, відомого потужним виверженням у 1650-х роках. Тоді це спричинило загибель людей та цунамі.

Геологи EKPA зафіксували зсуви всередині та за межами схилів кальдери. Одні з найбільш постраждалих міст — Червоний пляж та пляж Влічада на Санторіні. Туристам і місцевим обмежили доступ до зон високого ризику, а також на острові закрили небезпечні ділянки доріг.

Водночас турецький професор Сенол Хакан Кутоглу попередив, що землетрус магнітудою понад 8 балів у Егейському морі може спричинити хвилі цунамі 3-5 метрів вздовж берегової лінії Туреччини. Турецьке Управління з ліквідації надзвичайних ситуацій встановило мобільні сирени в містах Ізмір, Айдин і Мугла, щоб в разі необхідності попереджати людей про загрозу. Окрім того, активована система SMS-повідомлень для екстрених попереджень.

Обладнання для сирени, яке встановили в Туреччині на випадок загрози цунамі Фото: NTV

"Землетруси посилюються приблизно у 25 кілометрах на північний схід від острова Санторіні, а їх глибина коливається від 5 до 25 кілометрів. Найближчий землетрус до берегів нашої країни відбувається за 140 кілометрів", — заявили в AFAD, як передали 10 лютого в NTV.

Водночас повідомляється, що подібна інтенсивність сейсмічної активності вже спостерігалась раніше у тому ж регіоні. Землетруси продовжувались протягом 14 місяців у 2011-2012 роках, але до вулканічної активності це не призвело.

Нагадаємо, науковці припускають, що у 2032 році з Землею може зіткнутися астероїд. За його моніторинг взялися Китай і США, адже вже скоро об’єкт не буде видно.

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