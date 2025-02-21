"Я обрел покой": отец троих детей потерял дом и переехал от семьи в пещеру (фото)

Семьянин оставил близких цивилизации, выбрав вместо этого пещерную жизнь. Он объяснил, что поселился в глубинах земли из-за страха, и категорически отказался от альтернативы.

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Али Бозоглан потерял свой дом, где жил вместе с семьей, в результате землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года. Однако жить в контейнере он отказался, обустроив новый дом в пещере. Его историей 20 февраля поделились в TGRT Haber.

Жизнь 55-летнего мужчины изменилась в одну ночь. Его дом разрушило землетрясение, к счастью, сам Бозоглан, его жена и трое детей остались целыми. Он переживал тяжелые времена, но два года назад обнаружил пещеру и решил там жить.

Али Бозоглан в его пещере

Стремясь преодолеть страх землетрясений и поселиться как можно дальше от людей, турок обустроил новый дом в глубинах земли. Он поделился, что чувствует себя счастливым и удовлетворил все свои потребности. Губернатор округа предлагал Бозоглану альтернативу — контейнер для проживания, но он категорически отказался.

"Я живу здесь 2 года после землетрясения и нашел покой в этой пещере. Эта пещера существовала тысячи лет и не разрушилась. Я провожу в пещере очень хорошие дни, и я спокоен. Я далеко от всех", — поделился мужчина.

Он рассказал, что в течение дня моет посуду, стирает вещи, убирает и готовит себе еду. Он заверил, что имеет "прекрасные воспоминания" о пещере.

Али Бозоглан в его пещере Фото: TGRT Haber

"Я вдали от всех и в контакте с природой. Необразованные люди плохо отзываются о том, что я живу в пещере. Потому что они со мной не сидели, не общались и не знают меня", — сказал Бозоглан.

В его новый дом приходит много гостей. Одна супружеская пара даже оставалась в пещере на ночь.

"Поскольку в пещере нет окон, внутри остается тепло. Мне не нужна теплая среда. Потому что сколько бы ни было снега, дождя, холода или мороза, мне никогда не было холодно. Змеи и мыши иногда заходят в пещеру", — рассказал турок.

Он имеет несколько молитв для змей, и когда произносит их, те уползают. Три месяца назад мужчина обнаружил пресмыкающееся в собственной постели. Он держал опасную гостью и сказал ей ползти прочь, после чего выпустил на улицу.

Али Бозоглан в его пещере Фото: TGRT Haber

Бозоглан признает, что не каждый женатый отец троих детей может позволить себе пещерную жизнь. Однако он говорит, что живет так, потому что является другим человеком. Турок пытался выкопать септик для туалета, но пробил сельские трубы, поэтому ищет другой вариант. Также он пожаловался на проблемы с электричеством.

"Я хочу использовать солнечные панели, если у меня будет возможность. Я хочу, чтобы солнечная панель питала стиральную машину и холодильник. Сзади есть выход. Я езжу оттуда на мотоцикле с помощью благотворителей", — добавил мужчина.

Али Бозоглан в его пещере Фото: TGRT Haber

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