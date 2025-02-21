"Я знайшов спокій": батько трьох дітей втратив будинок і переїхав від сім'ї у печеру (фото)

Сім’янин полишив близьких цивілізації, обравши натомість печерне життя. Він пояснив, що оселився у глибинах землі через страх, і категорично відмовився від альтернативи.

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Алі Бозоґлан втратив свій будинок, де жив разом з сім’єю, внаслідок землетрусу у Туреччині 6 лютого 2023 року. Однак жити у контейнері він відмовився, облаштувавши нову домівку в печері. Його історією 20 лютого поділились у TGRT Haber.

Життя 55-річного чоловіка змінилося в одну ніч. Його будинок зруйнував землетрус, на щастя, сам Бозоґлан, його дружина і троє дітей залишились цілими. Він переживав важчі часи, але два роки тому виявив печеру і вирішив там жити.

Алі Бозоґлан в його печері

Прагнучи подолати страх землетрусів і оселитися якомога далі від людей, турок облаштував новий дім у глибинах землі. Він поділився, що відчуває себе щасливим і задовольнив усі свої потреби. Губернатор округу пропонував Бозоґлану альтернативу — контейнер для проживання, але він категорично відмовився.

"Я живу тут 2 роки після землетрусу і знайшов спокій у цій печері. Ця печера існувала тисячі років і не зруйнувалася. Я проводжу в печері дуже хороші дні, і я спокійний. Я далеко від усіх", — поділився чоловік.

Він розповів, що протягом дня миє посуд, пере речі, прибирає й готує собі їжу. Він запевнив, що має "прекрасні спогади" про печеру.

Алі Бозоґлан в його печері Фото: TGRT Haber

"Я далеко від усіх і в контакті з природою. Неосвічені люди погано відгукуються про те, що я живу в печері. Тому що вони зі мною не сиділи, не спілкувалися і не знають мене", — сказав Бозоґлан.

У його новий дім приходить багато гостей. Одне подружжя навіть залишалося у печері на ніч.

"Оскільки в печері немає вікон, усередині залишається тепло. Мені не потрібне тепле середовище. Бо скільки б не було снігу, дощу, холоду чи морозу, мені ніколи не було холодно. Змії та миші іноді заходять у печеру", — розповів турок.

Він має кілька молитов для змій, і коли промовляє їх, ті уповзають. Три місяці тому чоловік виявив плазуна у власному ліжку. Він тримав небезпечну гостю й сказав їй повзти геть, після чого випустив надвір.

Алі Бозоґлан в його печері Фото: TGRT Haber

Бозоґлан визнає, що не кожен одружений батько трьох дітей може дозволити собі печерне життя. Однак він каже, що живе так, бо є іншою людиною. Турок намагався викопати септик для туалету, але пробив сільські труби, тож шукає інший варіант. Також він поскаржився на проблеми з електрикою.

"Я хочу використовувати сонячні панелі, якщо у мене буде можливість. Я хочу, щоб сонячна панель живила пральну машину та холодильник. Ззаду є вихід. Я їжджу звідти на мотоциклі за допомогою благодійників", — додав чоловік.

Алі Бозоґлан в його печері Фото: TGRT Haber

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