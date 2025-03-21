Будет знать все детали: Маску хотят открыть сверхсекретные данные о возможной войне между США и Китаем, — NYT

Роль Илона Маска в Белом доме растет, ведь Пентагон хочет посвятить миллиардера в одни из самых засекреченных планов США.

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В эту пятницу, 21 марта, в Соединенных Штатах Америки должен состояться брифинг с участием представителей Пентагона: событие посвящено теме возможного конфликта между США и Китаем, а также рассмотрению шагов, которые придется предпринять Белому дому и оборонным структурам государства в любом варианте войны между двумя мировыми гигантами. Во время этого брифинга будет присутствовать также никто иной, как сам Илон Маск — миллиардер, инженер, предприниматель, изобретатель и ярый соратник новоизбранного президента США Дональда Трампа, "особый государственный служащий" Белого дома. Об этом сообщило издание The New York Times 20 марта.

Корреспонденты получили такую информацию на основе собственных источников среди американских чиновников. По их словам, брифинг будет касаться темы Китая и отношений между США и им, а также порядка действий Америки при вероятном развертывании конфликта между странами.

Также один из чиновников подтвердил участие Илона Маска в брифинге, однако деталей по этому поводу не раскрыл.

В то же время в издании сообщили об обеспокоенности из-за раскрытия миллиардеру тайн такого уровня.

"Предоставление господину Маску доступа к некоторым из наиболее тщательно охраняемых военных тайн страны означало бы резкое расширение его и без того большой роли советника президента Трампа и лидера его усилий по сокращению расходов и очищению правительства от людей и политики, против которых они выступают", — пишут в The New York Times.

Роль Маска в Белом доме действительно трудно переоценить: его назвали "особым государственным служащим" с определенными привилегиями на должности, а также он консультирует самого Трампа и помогает ему в ведении политики, направленной на очищение действующей американской системы от людей и законов, которые те продвигают и которые не соответствуют требованиям президента США.

Напомним, 20 марта сам миллиардер сообщал о том, что американские чиновники якобы желают ему смерти.

11 марта республиканцы высмеяли Илона Маска из-за масштабного сбоя в сети X. Сам Илон Маск заявлял о том, что IP-адреса киберзлоумышленников находятся в Украине.