Знатиме усі деталі: Маску хочуть відкрити надсекретні дані щодо можливої війни між США та Китаєм, — NYT

Роль Ілона Маска у Білому домі зростає, адже Пентагон хоче посвятити мільярдера в одні із найбільш засекречених планів США.

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У цю п'ятницю, 21 березня, у Сполучених Штатах Америки має відбутися брифінг за участю представників Пентагону: подія присвячена темі можливого конфлікту між США та Китаєм, а також розгляду кроків, яких доведеться вжити Білому дому та оборонним структурам держави у будь-якому варіанті війни між двома світовими гігантами. Під час цього брифінгу буде присутній також ніхто інший, як сам Ілон Маск — мільярдер, інженер, підприємець, винахідник та запеклий соратник новообраного президента США Дональда Трампа, "особливий державний службовець" Білого дому. Про це повідомило видання The New York Times 20 березня.

Кореспонденти отримали таку інформацію на основі власних джерел серед американських чиновників. За їхніми словами, брифінг стосуватиметься теми Китаю та відносин між США та ним, а також порядку дій Америки за ймовірного розгортання конфлікту між країнами.

Також один із чиновників підтвердив участь Ілона Маска у брифінгу, однак деталей щодо цього не розкрив.

Водночас у виданні повідомили про стурбованість через розкриття мільярдеру таємниць такого рівня.

"Надання пану Маску доступу до деяких із найбільш ретельно охоронюваних військових таємниць країни означало б різке розширення його і без того великої ролі радника президента Трампа та лідера його зусиль зі скорочення витрат і очищення уряду від людей і політики, проти яких вони виступають", — пишуть у The New York Times.

Роль Маска у Білому домі і справді важко переоцінити: його назвали "особливим державним службовцем" з певними привілеями на посаді, а також він консультує самого Трампа та допомагає йому у веденні політики, спрямованої на очищення чинної американської системи від людей та законів, які ті просувають і які не відповідають вимогам президента США.

Нагадаємо, 20 березня сам мільярдер повідомляв про те, що американські чиновники буцімто бажають йому смерті.

11 березня республіканці висміяли Ілона Маска через масштабний збій у мережі X. Сам Ілон Маск заявляв про те, що IP-адреси кіберзловмисників перебувають в Україні.