Нефть, золото, алюминий: Путин объявил конкурс бизнес-проектов-"крючков" для Трампа, — СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин хотел бы продолжить переговоры о перемирии и для этого ищет бизнес-проекты, которые бы заинтересовали президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В связи с этим среди руководителей государственных компаний объявили конкурс на лучший проект. Среди проектов есть предложения отдать американцам нефть, золото, алюминий, другие ресурсы, которыми владеют россияне.

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Об интересе Путина к Трампу и переговорам о перемирии написало медиа The Moscow Times.

Медиа пообщалось с анонимными источниками в Кремле — с чиновниками, дипломатами, предпринимателями. Источники рассказали, что крупные компании, государственные и негосударственные, получили задание Москвы — отыскать бизнес-проект, который заинтересует Дональда Трампа. Среди участников такого конкурса фигурируют топ-компании: "Росатом", "Роснефть", "Полюс золото", "Русал" (алюминий) и другие. Чиновники, которые собирают идеи предпринимателей, — спецсоветник Путина Кирилл Дмитриев, который на днях ездил в США, и заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, написало медиа. При этом привлекательные бизнес-идеи должны помочь в двух направлениях — для установления перемирия на российско-украинской войне и для дальнейшего передела сфер влияния США и РФ, говорится в статье.

"Была поставлена задача найти "крючки", которые бы заманили Дональда Трампа в широкоформатную сделку, включающую не только перемирие в Украине, но и перераспределение сфер влияния", — написало медиа.

В статье объясняется, что похожую методику Кремль применял еще во времена СССР, когда Западу предлагали зерно в обмен влияние в Южной Америке. Отмечается, что РФ сегодня трудно найти "крючки": в лучшие времена товарооборот составлял 45 млрд долл., а сейчас — 3 млрд долл. Журналисты назвали проекты, которые, по мнению Кремля, могут заинтересовать Трампа:

полезные ископаемые. В частности, США имеет шанс получить титан для самолетостроения, уран для энергетики, тяжелую нефть для НПЗ. "Минус" этой идеи — минимальное влияние на торговый баланс США;

редкоземельные металлы — скандий, иттрий и лантан, которые используются для изготовления электроники. Но эти ресурсы слишком мелкие, чтобы ими торговать за "большие политические уступки";

строительство 150-этажного небоскреба Trump Tower в Москве. Ожидается, что такое символическое предложение понравится Трампу "интуитивно".

"Несмотря на амбициозные планы, в Кремле понимают, что реальных экономических "козырей" для переговоров с США у России немного", — подытожило The Moscow Times.

Перемирие в Украине — детали

Отметим, первые экономические предложения сотрудничества между РФ и США прозвучали во время встречи в Эр-Рияде по перемирию в Украине. Российская сторона начала говорить о заинтересованности в возобновлении работы американских компаний, касались темы нефти, восстановления авиаперевозок, добычи редкоземельных металлов и тому подобное. Между тем в апреле издание Bloomberg рассказало о еще одном направлении подготовки Кремля к возможному сближению с Белым домом. Как узнало агентство, Путин дал указание разработать законопроект о возвращении западных компаний. Среди идей, которые закладываются в законопроект, — компании США должны заплатить полную стоимость активов, которые они оставили в РФ из-за санкций.

Напоминаем, 21 апреля в Верховной Раде сообщили дату новой встречи относительно перемирия в Украине и завершения войны.