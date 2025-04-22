Нафта, золото, алюміній: Путін оголосив конкурс бізнеспроєктів-"гачків" для Трампа, — ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін хотів би продовжити переговори щодо перемир'я і для цього шукає бізнеспроєкти, які б зацікавили президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. У зв'язки з цим серед керівників державних компаній оголосили конкурс на кращий проєкт. Серед проєктів є пропозиції віддати американцям нафту, золото, алюміній, інші ресурси, якими володіють росіяни.

Related video

Про інтерес Путіна до Трампа та переговорів щодо перемир'я написало медіа The Moscow Times.

Медіа поспілкувалось з анонімними джерелами у Кремлі — з чиновниками, дипломатами, підприємцями. Джерела розповіли, що великі компанії, державні та недержавні, отримали завдання Москви — відшукати бізнеспроєкт, який зацікавить Дональда Трампа. Серед учасників такого конкурсу фігурують топкомпанії: "Росатом", "Роснефть", "Полюс золото", "Русал" (алюміній) та інші. Чиновники, які збирають ідеї підприємців, — спецрадник Путіна Кирило Дмитрієв, який днями їздив до США, та заступник глави адміністрації президента РФ Максим Орєшкін, написало медіа. При цьому привабливі бізнес-ідеї повинні допомогти у двох напрямках — для встановлення перемир'я на російсько-українській війні та для подальшого переділу сфер впливу США та РФ, ідеться у статті.

"Було поставлене завдання знайти "гачки", які б заманили Дональда Трампа в широкоформатну угоду, що включає не лише перемир'я в Україні, а й перерозподіл сфер впливу", — написало медіа.

У статті пояснюється, що схожу методику Кремль застосовував ще за часів СРСР, коли Заходу пропонували зерно в обмін вплив у Південній Америці. Зауважується, що РФ сьогодні важко знайти "гачки": у кращі часи товарообіг складав 45 млрд дол., а зараз — 3 млрд дол. Журналісти назвали проєкти, які, на думку Кремля, можуть зацікавити Трампа:

корисні копалини. Зокрема, США має шанс отримати титан для літакобудування, уран для енергетики, важку нафту для НПЗ. "Мінус" цієї ідеї — мінімальний вплив на торгівельний баланс США;

рідкісноземельні метали — скандій, ітрій та лантан, які використовуються для виготовлення електроніки. Але ці ресурси надто дрібні, щоб ними торгувати за "великі політичні поступки";

будівництво 150-поверхового хмарочоса Trump Tower у Москві. Очікують, що така символічна пропозиція сподобається Трампу "інтуїтивно".

"Незважаючи на амбітні плани, у Кремлі розуміють, що реальних економічних "козирів" для переговорів із США у Росії небагато", — підсумувало The Moscow Times.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, перші економічні пропозиції співпраці між РФ та США пролунали під час зустрічі в Ер-Ріяді щодо перемир'я в Україні. Російська сторона почала говорити про зацікавленість у відновлення роботи американських компаній, торкались теми нафти, відновлення авіаперевезень, добування рідкісноземельних металів тощо. Тим часом у квітні видання Bloomberg розповіло про ще один напрямок підготовки Кремля до можливого зближення з Білим домом. Як дізналось агентство, Путін дав вказівку розробити законопроєкт про повернення західних компаній. Серед ідей, які закладаються у законопроєкт, — компанії США повинні заплатити повну вартість активів, які вони залишили у РФ через санкції.

Нагадуємо, 21 квітня у Верховній Раді повідомили дату нової зустрічі щодо перемир'я в Україні та завершення війни.