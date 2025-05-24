Известный футбольный тренер и его жена были свидетелями убийства Портнова: что они рассказали

Карла Перейра, жена главного тренера "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне, подтвердила, что она, ее муж и дети стали свидетелями убийства соратника экс-президента Януковича Андрея Портнова. Однако модель отказывается комментировать больше подробностей по поводу того дня.

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Об этом сообщает издание El Espanol.

Журналисты пишут, что дочери супругов — 8-летняя Франческа и 5-летняя Валентина — учатся в той же школе, где и дети украинского экс-чиновника. Сама модель немного рассказала о подробностях того дня во время церемонии вручения одной из местных премий.

"Это было очень трудное время для всех", — сказала модель, попросив "большого уважения к семьям, которые пострадали в результате этого события".

Модель добавила, что они в какой-то момент оказались на месте преступления, и сама не очень хочет рассказывать о пережитом. В то же время Перейра сообщила журналистам, что она и муж переживали за собственных детей, и сейчас для них вопросы безопасности и заботы о детях являются первоочередными.

Больше никаких подробностей о событиях в Мадриде в тот день Карла Перейра не рассказала представителям СМИ.

Убийство Андрея Портнова: что известно на данный момент

Утром 21 мая Андрей Портнов был застрелен в Мадриде возле американской школы в районе Посуэло-де-Аларкон. Смерть юриста подтвердили правоохранители, которая наступила в результате нескольких огнестрельных ранений.

Накануне своей гибели, Портнов привез своих дочерей в эту школу, а перед самым нападением собирался сесть в черный "Мерседес". После нескольких выстрелов киллер и его сообщник скрылись на мотоцикле с места преступления. Сейчас их разыскивают, а полиция выдвигает ряд версий причин убийства, среди которых указывают долговые обязательства. Также правоохранители не исключают и политических мотивов преступления.

Впоследствии сообщалось, что покойный переписал имущество в Украине на детей. Оказалось, что он зарегистрировал один из своих особняков на имя своих детей в нотариальной конторе в Мадриде.

Также стало известно, что Портнов посетил Украину за несколько дней до убийства. СМИ указывают, что он встречался с чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.