Відомий футбольний тренер та його дружина були свідками вбивства Портнова: що вони розповіли
Карла Перейра, дружина головного тренера "Атлетико" Мадрид Дієго Сімеоне, підтвердила, що вона, її чоловік і діти стали свідками вбивства соратника експрезидента Януковича Андрія Портнова. Однак модель відмовляється коментувати більше подробиць щодо того дня.
Про це повідомляє видання El Espanol.
Журналісти пишуть, що доньки подружжя — 8-річна Франческа та 5-річна Валентина — навчаються у тій самій школі, де і діти українського експосадовця. Сама модель небагато розповіла про подробиці того дня під час церемонії вручення однієї з місцевих премій.
"Це був дуже важкий час для всіх", — сказала модель, попросивши "великої поваги до сімей, які постраждали внаслідок цієї події".
Модель додала, що вони в якусь мить опинилися на місці злочину, та сама не дуже хоче розповідати про пережите. Водночас Перейра повідомила журналістам, що вона і чоловік переживали за власних дітей, і наразі для них питання безпеки та турботи за дітей є першочерговими.
Більше ніяких подробиць про події в Мадриді того дня Карла Перейра не розповіла представникам ЗМІ.
Вбивство Андрія Портнова: що відомо наразі
Вранці 21 травня Андрій Портнов був застрелений в Мадриді біля американської школи в районі Посуело-де-Аларкон. Смерть юриста підтвердили правоохоронці, яка настала в результаті кількох вогнепальних поранень.
Напередодні своєї загибелі, Портнов привіз своїх дочок до цієї школи, а перед самим нападом збирався сісти в чорний "Мерседес". Після кількох пострілів кілер і його спільник зникли на мотоциклі з місця злочину. Наразі їх розшукують, а поліція висуває низку версій причин вбивства, серед яких вказують боргові зобов'язання. Також правоохоронці не відкидають й політичних мотивів злочину.
Згодом повідомлялося, що покійний переписав майно в Україні на дітей. Виявилося, зареєстрував один зі своїх особняків на ім'я своїх дітей у нотаріальній конторі в Мадриді.
Також стало відомо, що Портнов відвідав Україну за кілька днів до вбивства. ЗМІ вказують, що він зустрічався з чиновниками, відповідальними за роботу правоохоронних органів.