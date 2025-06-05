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ВПК и авибазы и авиобазы: Яндекс-карты размыли стратегические объекты РФ и "сдали" цели для ударов (фото)

Российские власти приказали Яндекс скрыть предприятия и учреждения ВПК и этим разоблачили стратегические точки для ударов ВСУ
Фото: Из открытых источников | Яндекс скрыл важные объекты на спутниковых картах

Компания Yandex размыла спутниковые изображения отдельных участков на территории Российской Федерации, чтобы, вероятно, уберечь их от ударов Украины. Впрочем, распоряжение Москвы не скрыло, а выделило предприятия военно-промышленного комплекса, которые могут стать мишенями для украинцев.

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О попытке Москвы уберечься от ударов по РФ написало росСМИ Astra.

РосСМИ опубликовало три скриншота сервиса Яндекс-карт, на которых действительно заметны размытые участки. По фото не ясно, какая именно местность на экране: не видно ни адресов, ни координат. При этом видим, что большинство объектов (домов, улиц) — четкие, но по центру — размытое пятно.

После ударов по РФ Яндекс размыл фото предприятий ВПК Fullscreen
Удары по РФ — фото Яндекс с размытым предприятием ВПК
Фото: Astra
После ударов по РФ Яндекс скрыл качественные спутниковые фото предприятий ВПК Fullscreen
Удары по РФ — Яндекс заблюрил фото предприятием ВПК
Фото: Astra

Российские журналисты объяснили, что компания выполнила приказ Минобороны РФ, скрыла определенные участки. Тем самым четко показали цели, по которым может прилететь украинское средство поражения, говорится в заметке.

"Яндекс по указанию МО РФ заблюрил на своих картах военные объекты в Москве, и этим сам их сдал. Теперь по размытым пятнам хорошо видно, где именно находятся предприятия ВПК", — написало Astra.

Заметим, на третьем фото росСМИ есть адрес — Новозаводская улица, д. 18. В то же время, Кремль, в котором расположена резиденция президента Владимира Путина, совсем не заблюрена, свидетельствует Яндекс-карта.

После ударов по РФ Яндекс размыл фото научного центра на ул. Новозаводская, 18, Москва Fullscreen
Удары по РФ — фото Яндекс ул. Новозаводская, 18, Москва
Фото: Скриншот
После ударов по РФ Яндекс не размыл фото Кремля в Москве Fullscreen
Удары по РФ — фото Яндекс Кремля в Москве
Фото: Скриншот

Если поискать предприятие ВПК РФ по этому адресу, то видим, что здесь размещен Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ им. М.В.Хруничева). Научный центр работает в области авиакосмической промышленности и занимается разработкой российской ракеты "Ангара", а ранее создал "Протон-М". "Ангара" — ракетоноситель, который должен выводить спутники на низкостационарную орбиту. Грузоподъемность — от 3 800 кг до 24 500 кг, точки пусков — космодромы "Плесецк" и "Восточный". Между тем центр, на котором работает почти 30 тыс. россиян, попал под санкции против РФ, поскольку предоставляет российским войскам спутниковые фото украинской территории, написало росСМИ Interfax.

После ударов по РФ Яндекс скрыл цех ГКНПЦ им. М.В.Хруничева Fullscreen
Удары по РФ — цех ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, заблюренный Яндекс
Фото: Из открытых источников
После ударов по РФ Яндекс скрыл ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, который разработал ракету "Ангара" Fullscreen
Удары по РФ — ракета "Ангара" ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, заблюренного Яндекс
Фото: Из открытых источников

Удары по РФ — детали

Решение российского Минобороны появилось через пять дней после удара по РФ, когда из-за налета дронов СБУ пострадали четыре авиабазы стратегической авиации. Об удачных действиях украинских спецслужб сообщил президент Владимир Зеленский, а детали рассказал глава ведомства Василий Малюк. Под удар попали авиабаза "Оленья" в Мурманской области, "Белая" под Иркутском, "Дягилево" под Рязанью и "Иваново-Северная" под Иваново. На Яндекс-картах видим размытые фото в соответствующих точках (впрочем, не ясно, была ли резкость до инцидента 1 июня).

Удары по РФ и сокрытие Яндекс качественных изображений авиабазы "Оленья" Fullscreen
Удары по РФ — фото Яндекс авиабазы "Оленья" под Мурманском
Фото: Скриншот
Удары по РФ и сокрытие Яндекс качественных изображений авиабазы "Белая" Fullscreen
Удары по РФ — фото Яндекс авиабазы "Белая" под Иркутском
Фото: Скриншот

На видео и фото с места событий, опубликованных россиянами, видим столбы дыма в направлении авиабаз, на которых Минобороны держало стратегические бомбардировщики. СБУ опубликовало кадры с камер дронов, которые били по абазам во время операции "Паутина". Кадры доказали поражение Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, А-50: часть — уничтожены полностью, часть — повреждены.

Напоминаем, вечером 4 июня президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным и лаконично пересказал, что как тот отреагировал на удар по авиабазам РФ.