ВПК и авибазы и авиобазы: Яндекс-карты размыли стратегические объекты РФ и "сдали" цели для ударов (фото)

Компания Yandex размыла спутниковые изображения отдельных участков на территории Российской Федерации, чтобы, вероятно, уберечь их от ударов Украины. Впрочем, распоряжение Москвы не скрыло, а выделило предприятия военно-промышленного комплекса, которые могут стать мишенями для украинцев.

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О попытке Москвы уберечься от ударов по РФ написало росСМИ Astra.

РосСМИ опубликовало три скриншота сервиса Яндекс-карт, на которых действительно заметны размытые участки. По фото не ясно, какая именно местность на экране: не видно ни адресов, ни координат. При этом видим, что большинство объектов (домов, улиц) — четкие, но по центру — размытое пятно.

Удары по РФ — фото Яндекс с размытым предприятием ВПК Фото: Astra Удары по РФ — Яндекс заблюрил фото предприятием ВПК Фото: Astra

Российские журналисты объяснили, что компания выполнила приказ Минобороны РФ, скрыла определенные участки. Тем самым четко показали цели, по которым может прилететь украинское средство поражения, говорится в заметке.

"Яндекс по указанию МО РФ заблюрил на своих картах военные объекты в Москве, и этим сам их сдал. Теперь по размытым пятнам хорошо видно, где именно находятся предприятия ВПК", — написало Astra.

Заметим, на третьем фото росСМИ есть адрес — Новозаводская улица, д. 18. В то же время, Кремль, в котором расположена резиденция президента Владимира Путина, совсем не заблюрена, свидетельствует Яндекс-карта.

Удары по РФ — фото Яндекс ул. Новозаводская, 18, Москва Фото: Скриншот Удары по РФ — фото Яндекс Кремля в Москве Фото: Скриншот

Если поискать предприятие ВПК РФ по этому адресу, то видим, что здесь размещен Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ им. М.В.Хруничева). Научный центр работает в области авиакосмической промышленности и занимается разработкой российской ракеты "Ангара", а ранее создал "Протон-М". "Ангара" — ракетоноситель, который должен выводить спутники на низкостационарную орбиту. Грузоподъемность — от 3 800 кг до 24 500 кг, точки пусков — космодромы "Плесецк" и "Восточный". Между тем центр, на котором работает почти 30 тыс. россиян, попал под санкции против РФ, поскольку предоставляет российским войскам спутниковые фото украинской территории, написало росСМИ Interfax.

Удары по РФ — цех ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, заблюренный Яндекс Фото: Из открытых источников Удары по РФ — ракета "Ангара" ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, заблюренного Яндекс Фото: Из открытых источников

Удары по РФ — детали

Решение российского Минобороны появилось через пять дней после удара по РФ, когда из-за налета дронов СБУ пострадали четыре авиабазы стратегической авиации. Об удачных действиях украинских спецслужб сообщил президент Владимир Зеленский, а детали рассказал глава ведомства Василий Малюк. Под удар попали авиабаза "Оленья" в Мурманской области, "Белая" под Иркутском, "Дягилево" под Рязанью и "Иваново-Северная" под Иваново. На Яндекс-картах видим размытые фото в соответствующих точках (впрочем, не ясно, была ли резкость до инцидента 1 июня).

Удары по РФ — фото Яндекс авиабазы "Оленья" под Мурманском Фото: Скриншот Удары по РФ — фото Яндекс авиабазы "Белая" под Иркутском Фото: Скриншот

На видео и фото с места событий, опубликованных россиянами, видим столбы дыма в направлении авиабаз, на которых Минобороны держало стратегические бомбардировщики. СБУ опубликовало кадры с камер дронов, которые били по абазам во время операции "Паутина". Кадры доказали поражение Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, А-50: часть — уничтожены полностью, часть — повреждены.

Напоминаем, вечером 4 июня президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным и лаконично пересказал, что как тот отреагировал на удар по авиабазам РФ.