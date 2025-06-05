ВПК та авібази: Яндекс-карти розмили стратегічні об'єкти РФ і "здали" цілі для ударів (фото)

Компанія Yandex розмила супутникові зображення окремих ділянок на території Російської Федерації, щоб, ймовірно, вберегти їх від ударів України. Втім, розпорядження Москви не приховало, а викрито підприємства військово-промислового комплексу, які можуть стати мішенями для українців.

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Про намагання Москви вберегтись від ударів по РФ написало росЗМІ Astra.

РосЗМІ опублікувало три скриншоти сервісу Яндекс-карт, на яких дійсно помітно розмиті ділянки. З фото не ясно, яка саме місцевість на екрані: не видно ні адрес, ні координат. При цьому бачимо, що більшість об'єктів (будинків, вулиць) — чіткі, але по центру — розмита пляма.

Удари по РФ - фото Яндекс з розмитим підприємством ВПК Фото: Astra Удари по РФ - Яндекс заблюрив фото підприємством ВПК Фото: Astra

Російські журналісти пояснили, що компанія виконала наказ Міноборони РФ, приховала певні ділянки. Цим самим чітко показали цілі, по яких може прилетіти український засіб ураження, ідеться у дописі.

"Яндекс за вказівкою МО РФ заблюрив на своїх картах військові об'єкти в Москві, і цим сам їх здав. Тепер по розмитих плямах добре видно, де саме знаходяться підприємства ВПК", — написало Astra.

Зауважмо, на третьому фото росЗМІ є адреса — Новозаводська вулиця, буд. 18. Водночас, Кремль, у якому розташована резиденція президента Володимира Путіна, зовсім не заблюрена, свідчить Яндекс-карта.

Удари по РФ - фото Яндекс вул. Новозаводська, 18, Москва Фото: Скриншот Удари по РФ - фото Яндекс Кремля у Москві Фото: Скриншот

Якщо пошукати підприємство ВПК РФ за цією адресою, то бачимо, що тут розміщено Державний космічний науково-виробничий центр імені М. В. Хрунічева (ДКНПЦ ім. М.В.Хрунічева). Науковий центр працює у галузі авіакосмічної промисловості та займається розробкою російської ракети "Ангара", а раніше створив "Протон-М". "Ангара" — ракетоносій, який повинен виводити супутники на низькостаціонарну орбіту. Вантажопідйомність — від 3 800 кг до 24 500 кг, точки пусків — космодроми "Плесецьк" та "Східний". Тим часом центр, на якому працює майже 30 тис. росіян, потрапив під санкції проти РФ, оскільки надає російським військам супутникові фото української території, написало росЗМІ Interfax.

Удари по РФ - цех ДКНПЦ ім. М.В.Хрунічева, заблюреного Яндекс Фото: З відкритих джерел Удари по РФ - ракета "Ангара" ГКНПЦ ім. М.В.Хрунічева, заблюреного Яндекс Фото: З відкритих джерел

Удари по РФ — деталі

Рішення російського Міноборони з'явилось через п'ять днів після удару по РФ, коли через наліт дронів СБУ постраждали чотири авіабази стратегічної авіації. Про вдалі дії українських спецслужб повідомив президент Володимир Зеленський, а деталі розповів глава відомства Василь Малюк. Під удар потрапили авіабаза "Олєнья" в Мурманській області, "Бєлая" під Іркутськом, "Дягілєво" під Рязанню та "Іваново-Сєверная" під Іваново. На Яндекс-картах бачимо розмиті фото у відповідних точках (втім, не ясно, чи була різкість до інциденту 1 червня).

Удари по РФ - фото Яндекс авіабази "Олєнья" під Мурманськом Фото: Скриншот Удари по РФ - фото Яндекс авіабази "Бєлая" під Іркутськом Фото: Скриншот

На відео та фото з місця подій, які публікували росіяни, бачимо стовби диму у напрямку авіабаз, на яких Міноборони тримало стратегічні бомбардувальники. СБУ опублікувало кадри з камер дронів, які били по абазах під час операції "Павутина". Кадри довели ураження Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, А-50: частина — знищено повністю, частина — пошкоджено.

Нагадуємо, увечері 4 червня президент США Дональд Трамп поговорив з Володимиром Путіним та лаконічно переказав, що як той відреагував на удар по авіабазах РФ.