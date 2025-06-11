Украинец, который ранил пять человек в центре Амстердама, был дезертиром и хотел в тюрьму

30-летнего украинского военного-дезертира Романа Д. подозревают в ножевом нападении 27 марта прошлого года в центре Амстердама, тогда пять человек получили ранения.

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Мужчина дезертировал, когда находился во временном отпуске. От бывший коллег нидерландские журналисты NOS узнали, что он в разговорах постоянно выражал желание оказаться в европейской тюрьме.

Мать украинца до сих пор не понимает, почему ее сын так поступил. Сейчас она проживает в Чехии, куда переехала после российского вторжения.

"Он хорошо учился в школе, не имел плохих друзей", — рассказала она по телефону изданию.

По ее словам, они с сыном не общались с начала полномасштабного вторжения. Хотя руководству армии украинец сказал, что ему нужен отпуск, чтобы навестить мать, но этого так и не сделал.

По информации полиции, он прибыл непосредственно из Украины в Нидерланды.

Генеральная прокуратура подозревает его в покушении на убийство или непредумышленном убийстве с террористической целью. В начале июля он предстанет перед судом.

Что о нем говорят побратимы

Коллеги подозреваемого рассказывают, что он часто говорил о своем пребывании в одной из европейских тюрем.

"Он часто говорил, что хочет убить кого-то в Норвегии, чтобы попасть в тюрьму и находиться под опекой до конца жизни", — вспоминает бывший командир Юрий Малюта. Напомним, Нервегия известна своим гуманным тюремным режимом.

По словам командира, он даже изучал законы разных стран, чтобы понять, как он может получить пожизненное заключение.

"Он давно демонстрировал признаки того, что с его психическим состоянием что-то не так", — сказал Малюта.

Во время службы Роман получил сотрясение мозга Фото: NOS

Заместитель командира Виктор Быстрик вспоминает, как они обсуждали с ним планы после войны и он сказал, что пойдет в тюрьму в Европе, потому что "еда вкусная, там комфортно и ничего не надо делать".

После ножевого нападения в центре Амстердама полиция не смогла сразу установить личность украинца, поскольку у него были поддельные документы пятерых его собратьев.

Российский след?

Украинец родился в поселке Сартана Донецкой области, который с марта 2022 года находится в оккупации. Из-за этого возникло предположение, что нападение могло быть частью российской операции. Хотя собратья по службе скептически относятся к этой версии.

"Роман годами воевал с россиянами, трудно представить, что он с ними сотрудничал бы", — говорит один из них.

Хотя полностью исключать эту версию нельзя, потому что с ним мог связаться кто-то из его знакомых, кто "сейчас работает на россиян".

Генеральная прокуратура Нидерландов сообщила, что все еще прорабатывает все версии.

Побратимы описывают его, как замкнутого и провокационного человека Фото: NOS

Служба в армии

Известно, что в 2023 году Роман получил сотрясение мозга в результате взрыва гранаты и после этого у него часто кружилась голова.

Коллеги описывают его, как замкнутого, провокационного человека. Он постоянно менял свое мнение и "всегда хотел спорить".

Он увлекался Илоном Маском, биткоинами и радикальным исламом.

Один его знакомый вспоминает, что он "ужасно раздражал" руководство своим постоянным желанием дискуссии": "Я могу представить, как он сейчас вызывает ярость в нидерландской полиции. Он, видимо, также намеренно провоцирует их".

Социальные сети подозреваемого

У украинца много разных аккаунтов в социальных сетях, но весь контент оттуда удалили. В 2016 году в соцсети "ВКонтакте" на главное фото профиля он поставил детскую фотографию Гитлера.

"Фотография Гитлера — это шутка, она полностью соответствует его стилю, это провокация", — объясняет один из знакомых Романа.

Но это не единственная ассоциация с нацизмом. В имени пользователя одной из своих учетных записей в Telegram Роман использует число "1488". Эту комбинацию цифр часто используют неонацисты.

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