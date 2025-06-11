Українець, який поранив п'ятьох людей в центрі Амстердама, був дезертиром і хотів до в'язниці

30-річного українського військового-дезертира Романа Д. підозрюють у ножовому нападі 27 березня минулого року в центрі Амстердамі, тоді п'ятеро людей отримали поранення.

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Чоловік дезертирував, коли перебував у тимчасовій відпустці. Від колишній колег нідерландські журналісти NOS дізнались, що він у розмовах постійно висловлював бажання опинитись в європейській в'язниці.

Матір українця досі не розуміє, чому її син так вчинив. Зараз вона проживає в Чехії, куди переїхала після російського вторгнення.

"Він добре вчився в школі, не мав поганих друзів", — розповіла вона телефоном виданню.

За її словами, вони з сином не спілкувались з початку повномасштабного вторгнення. Хоча керівництву армію українець сказав, що йому потрібна відпустка, щоб відвідати матір, але цього так і не зробив.

За інформацією поліції, він прибув безпосередньо з України до Нідерландів.

Генеральна прокуратура підозрює його у замаху на вбивство або ненавмисному вбивстві з терористичною метою. На початку липня він постане перед судом.

Що про нього кажуть побратими

Колеги підозрюваного розповідають, що він часто говорив про своє перебування в одній із європейських в'язниць.

"Він часто казав, що хоче вбити когось у Норвегії, щоб потрапити до в'язниці та перебувати під опікою до кінця життя", — пригадує колишній командир Юрій Малюта. Нагадаємо, Нервегія відома своїм гуманним тюремним режимом.

За словами командира, він навіть вивчав закони різних країн, щоб зрозуміти, як він може отримати довічне ув'язнення.

"Він давно демонстрував ознаки того, що з його психічним станом щось не так", — сказав Малюта.

Під час служби Роман отримав струс мозку Фото: NOS

Заступник командира Віктор Бистрик пригадує, як вони обговорювали з ним плани після війни і він сказав, що піде до в'язниці в Європі, бо "їжа смачна, там комфортно і нічого не треба робити".

Після ножового нападу в центрі Амстердама поліція не змогла одразу встановити особу українця, оскільки в нього були підроблені документи п'ятьох його побратимів.

Російський слід?

Українець народився в селищі Сартана Донецької області, яке з березня 2022 року перебуває в окупації. Через це виникло припущення, що напад міг бути частиною російської операції. Хоча побратими по службі скептично ставляться до цієї версії.

"Роман роками воював з росіянами, важко уявити, що він з ними співпрацював би", — говорить один із них.

Хоча повністю виключати цю версію не можна, тому що з ним міг зв'язатись хтось із його знайомих, хто "зараз працює на росіян".

Генеральна прокуратура Нідерландів повідомила, що все ще опрацьовує всі версії.

Побратими описують його, як замкнуту і провокаційну людину Фото: NOS

Служба в армії

Відомо, що в 2023 році Роман отримав струс мозку внаслідок вибуху гранати і після того в нього часто паморочилось в голові.

Колеги описують його, як замкнуту, провокаційну людину. Він постійно змінював свою думку і "завжди хотів сперечатись".

Він захоплювався Ілоном Маском, біткоїнами та радикальним ісламом.

Один його знайомий пригадує, що він "жахливо дратував" керівництво своїм постійним бажанням дискусії": "Я можу уявити, як він зараз викликає лють в нідерландській поліції. Він, мабуть, також навмисно провокує їх".

Соціальні мережі підозрюваного

В українця багато різних акаунтів в соціальних мережах, але увесь контент звідти видалили. У 2016 році в соцмережі "ВКонтакті" на головне фото профілю він поставив дитячу фотографію Гітлера.

"Фотографія Гітлера — це жарт, вона повністю відповідає його стилю, це провокація", — пояснює один із знайомих Романа.

Але це не єдина асоціація з нацизмом. В імені користувача одного зі своїх облікових записів у Telegram Роман використовує число "1488". Цю комбінацію цифр часто використовують неонацисти.

Нагадаємо, в Гамбурзі 39-річна жінка напала з ножем на перехожих на залізничному вокзалі.

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