"Ковер" на минималках: в Норвегии дрон туриста заблокировал работу аэропорта

Из-за парящего в бесполетной зоне дрона аэропорт Бергена на короткое время закрыли по соображениям безопасности.

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Беспилотник запустили из близлежащего поселка Флесланд, сообщает норвежское издание NRK со ссылкой на компанию Avinor, управляющая аэропортами страны.

"Это было недалеко от аэропорта. Мы связались с пилотом дрона на пирсе Флесланд", – рассказал менеджер по операциям Дэн Эрик Йоханнессен.

Полиция установила оператора БПЛА. Им оказался 30-летний турист. Мужчина объяснил, что в соответствующем приложении, которым он обычно пользуется, его не уведомили о бесполетной зоне в аэропорту Бергена.

Сейчас следователи выясняют, были ли у него скрытые намерения при использовании дрона в этой локации. Пока что ничего подозрительного выяснить не удалось.

По информации "Европейской правды", бдительность полиции и персонала аэропорта не случайно. В Норвегии уже были случаи, когда арестовывали людей, запускавших беспилотники в запрещенных зонах или над военными объектами. Некоторые из них после расследования были депортированы.

В марте подобный инцидент произошел с пятью гражданами Польши, которые запустили беспилотник у военной базы на окраине Осло. Позже их отпустили.

В конце января этого года норвежская полиция арестовала судно Silcer Dania из-за вероятной причастности к инциденту с обрывом кабеля в Балтийском море. При этом судно плавает под флагом Норвегии, а его экипаж полностью состоит из граждан РФ. На борту провели обыски.

Тем временем Россия усиливает давление на Норвегию в Арктике, намекая на готовность к силовому сценарию. Москва высказывает претензии относительно "милитаризации" архипелага Шпицберген.

Ранее Фокус писал, что в российских аэропортах ввели план "Ковер" из-за атаки украинских беспилотников.