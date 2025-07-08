"Килим" на мінімалках: у Норвегії дрон туриста заблокував роботу аеропорту

Через дрон, що ширяє в безпольотній зоні, аеропорт Бергена на короткий час закрили з міркувань безпеки.

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Безпілотник запустили з прилеглого селища Флесланд, повідомляє норвезьке видання NRK із посиланням на компанію Avinor, що управляє аеропортами країни.

"Це було недалеко від аеропорту. Ми зв'язалися з пілотом дрона на пірсі Флесланд", — розповів менеджер з операцій Ден Ерік Йоганнессен.

Поліція встановила оператора БПЛА. Ним виявився 30-річний турист. Чоловік пояснив, що у відповідному додатку, яким він зазвичай користується, його не повідомили про безпольотну зону в аеропорту Бергена.

Наразі слідчі з'ясовують, чи мав він приховані наміри під час використання дрона в цій локації. Поки що нічого підозрілого з'ясувати не вдалося.

За інформацією "Європейської правди", пильність поліції та персоналу аеропорту не випадкова. У Норвегії вже були випадки, коли заарештовували людей, які запускали безпілотники в заборонених зонах або над військовими об'єктами. Деякі з них після розслідування були депортовані.

У березні подібний інцидент стався з п'ятьма громадянами Польщі, які запустили безпілотник біля військової бази на околиці Осло. Пізніше їх відпустили.

Наприкінці січня цього року норвезька поліція заарештувала судно Silcer Dania через ймовірну причетність до інциденту з обривом кабелю в Балтійському морі. При цьому судно плаває під прапором Норвегії, а його екіпаж повністю складається з громадян РФ. На борту провели обшуки.

Тим часом Росія посилює тиск на Норвегію в Арктиці, натякаючи на готовність до силового сценарію. Москва висловлює претензії щодо "мілітаризації" архіпелагу Шпіцберген.

Раніше Фокус писав, що в російських аеропортах ввели план "Килим" через атаку українських безпілотників.