Рокер, который год руководил "Укрзализныцей", получил должность в новом правительстве Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об обновлении состава правительства и о назначении на государственную должность предпринимателя, управленца и музыканта Войцеха Балчуна. Еще несколько лет назад этот человек руководил "Укрзализныцей", а теперь будет заниматься другим направлением в другой стране.

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О перестановках в правительстве Туск сообщил утром 23 июля во время брифинга для медиа, сообщило информационное агентство Polska Agencja Prasowa (PAP). Среди прочих упомянули и Балчуна. Польский предприниматель, который в прошлом пел в рок-группе, возглавит министерство государственного имущества.

Туск кратко описал, какие обязанности возлагаются на Балчуна. В частности, министр будет заниматься государственными компаниями и вводить энергетическую политику правительства. Главная задача чиновника — "реализовывать политику энергетической безопасности".

Правительство Польши — что известно о Войцехе Балчуне

На странице X Войцеха Балчуна пока нет реакции на изменения в правительстве Польши и на новую должность. На странице Linkedin видим, что до сих пор он был генеральным директором Агентства промышленного развития (работал 5 месяцев). Кроме того, указано, что новый польский чиновник — музыкант и композитор рок-группы Chemia.

Правительство Польши — карьера Войцеха Балчуна Фото: Скриншот

Фокус писал о деятельности Войцеха Балчуна в Украине. В июне 2016 года поляк стал председателем правления "Укрзализныци", выиграв конкурс и обойдя других соперников. В одном из первых интервью топ-менеджер рассказал, что удивлен уровнем коррупции в Украине и в компании, которой должен руководить. По его словам, в то время правоохранители расследовали 470 уголовных дел, связанных со злоупотреблениями. Балчун объяснил, как будет решать проблемы: составит план развития, поднимет зарплаты и привяжет их к финансовым результатам компании.

В августе 2017 года Балчун подал в отставку, указав в заявлении, что причина — личные проблемы. При этом медиа напомнили, что чиновника критиковал тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян. По мнению министра, польский топ-менеджер действовал слишком медленно и непрофессионально.

Ранее правительство Польши приняло решение, которые изменят возможности защиты украинцев-беглецов от войны. 17 июля Кабинет министров принял решение о том, что в приютах для беженцев будут иметь право находиться только незащищенные социальные группы: матери с детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью.

Напоминаем, 23 июля издание Wiadomosci рассказало о действиях Польши в отношении украинцев, которые незаконно пересекли польско-украинскую границу. Между тем накануне Варшава предупредила своих граждан, что им стоит выехать из РФ и объяснила, какова причина такого призыва.