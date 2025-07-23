Рокер, який рік керував "Укрзалізницею", отримав посаду в новому уряді Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про оновлення складу уряду і про призначення на державну посаду підприємця, управлінця та музиканта Войцеха Балчуна. Ще кілька років тому ця людина керувала "Укрзалізницею", а тепер займатиметься іншим напрямком в іншій країні.

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Про перестановки в уряді Туск повідомив зранку 23 липня під час брифінгу для медіа, повідомило інформаційне агентство Polska Agencja Prasowa (PAP). Серед інших згадали й Балчуна. Польський підприємець, який у минулому співав у рок-гурті, очолить міністерство державного майна.

Туск коротко описав, які обов'язки покладаються на Балчуна. Зокрема, міністр займатиметься державними компаніями і запроваджуватиме енергетичну політику уряду. Головне завдання посадовця — "реалізовувати політику енергетичної безпеки".

Уряд Польщі — що відомо про Войцеха Балчуна

На сторінці X Войцеха Балчуна поки немає реакції на зміни в уряді Польщі й на нову посаду. На сторінці Linkedin бачимо, що до сьогодні він був генеральним директором Агентства промислового розвитку (працював 5 місяців). Крім того, вказано, що новий польський посадовець — музикант та композитор рок-гурту Chemia.

Уряд Польщі - кар'єра Войцеха Балчуна Фото: Скриншот

Фокус писав про діяльність Войцеха Балчуна в Україні. У червні 2016 року поляк став головою правління "Укрзалізниці", вигравши конкурс та обійшовши інших суперників. У одному з перших інтерв'ю топменеджер розповів, що здивований рівнем корупції в Україні та у компанії, якою має керувати. З його слів, на той час правоохоронці розслідували 470 кримінальних справ, пов'язаних зі зловживаннями. Балчун пояснив, як розв'язуватиме проблеми: складе план розвитку, підніме зарплати та прив'яже їх до фінансових результатів компанії.

У серпні 2017 року Балчун подав у відставку, вказавши у заяві, що причина — особисті проблеми. При цьому медіа нагадали, що посадовця критикував тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян. На думку міністра, польський топменеджер діяв надто повільно та непрофесійно.

Раніше уряд Польщі прийняв рішення, які змінять можливості захисту українців-втікачів від війни. 17 липня Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що у притулках для біженців матимуть право перебувати лише незахищені соціальні групи: матері з дітьми, літні люди, люди з інвалідністю.

Нагадуємо, 23 липня видання Wiadomosci розповіло про дії Польщі щодо українців, які незаконно перетнули польсько-український кордон. Тим часом напередодні Варшава попередила своїх громадян, що їм варто виїхати з РФ та пояснила, яка причина такого заклику.